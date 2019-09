SCP: Kwaliteit van leven niet verbeterd

De kwaliteit van het leven van Nederlanders is de afgelopen tien jaar niet verbeterd. Daarnaast zijn de verschillen tussen groepen soms hardnekkig.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt eens in de twee jaar het rapport De sociale staat van Nederland uit. In 2017 bleek dat de kwaliteit van Nederland in 25 jaar was verbeterd. Nu is gekeken naar de afgelopen tien jaar en laat de kwaliteit in de periode van 2008-2018 geen verandering zien.

Economische groei

De kwaliteit van leven is heel breed, zegt SCP-onderzoeker Jeroen Boelhouwer. „Allereerst hebben we gekeken naar de objectieve dingen. Denk aan feitelijkheden zoals waar iemand woont en hoeveel uur vrije tijd iemand heeft. Daarnaast hebben we gekeken naar de belevingskant: hoe ervaren mensen zaken als hun huisvesting en veiligheid.”

Dat de kwaliteit van leven niet is verbeterd, heeft volgens Boelhouwer te maken met de economische groei die nog niet voor iedereen merkbaar is. „Inkomens zijn wel aan het stijgen, maar niet beter dan tien jaar geleden. Daarnaast zijn er meer onzekerheden. Mensen vragen zich bijvoorbeeld af of pensioenen er in de toekomst nog wel zullen zijn, of hoe het zal zijn als er weer een economische crisis aankomt.”

Verschillen

Uit het onderzoek blijkt verder dat er soms hardnekkige verschillen zijn tussen groepen. Grote verschillen zijn er naar inkomen en opleiding: mensen met een hoog inkomen of een hogere opleiding hebben een betere leefsituatie dan mensen met een laag inkomen of een lagere opleiding.