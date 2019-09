Schietpartij Dordrecht eist vierde leven, ook moeder overleden

De 28-jarige moeder van de twee meisjes die maandagavond door hun vader om het leven werden gebracht in Dordrecht, is dinsdag overleden. Zij raakte tijdens het gezinsdrama zwaargewond. Dat meldt de politie.

Gezinsdrama

Het drama vond maandagavond plaats aan de Heimerstein in een woning in Dordrecht. De 35-jarige vader van het gezin, een politieagent, bracht zijn twee dochters van 12 en 8 jaar om het leven, verwondde zijn ex-vriendin en beroof zichzelf daarna van het leven. De 28-jarige vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is bezweken aan haar verwondingen.

Volgens buurtbewoners zouden de 35-jarige schutter en de 28-jarige vrouw vaak ruzie hebben en van plan zijn om te scheiden. Ze woonden nog wel op hetzelfde adres.

'In shock'

De Dordtse burgemeester Wouter Kolff bracht maandagavond een bezoek aan de wijk. „Het is een heel hechte buurt. Kinderen spelen hier met elkaar. De buurt is in shock", zei Kolff.

Op basisschool Het Kristal, gevestigd in de straat waar het drama plaatsvond, kwamen leraren en overig personeel maandagavond bij elkaar. „We lichten de ouders zelf in", was het enige wat een van hen na afloop van het besloten overleg kwijt wilde. De jongste dochter van het gezin zat op deze basisschool in groep 5. Het oudere meisje dat omkwam was net begonnen in de brugklas bij een middelbare school verderop.