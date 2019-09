Saudi-Arabië opent grenzen voor toeristen en voert fatsoenscode in

Lange tijd was het voor westerse toeristen niet mogelijk om een vakantie te boeken naar het streng-islamitische koninkrijk Saudi-Arabië. Daar is sinds deze week verandering in gekomen.

Voor inwoners uit 49 landen, waaronder Nederland, is het nu mogelijk om een visum aan te vragen. De Saudische overheid lanceerde vrijdag een nieuwe website waarop het land zichzelf aanprijst als fraaie vakantiebestemming. Toch dienen toeristen zich wel te gedragen, valt er te lezen. De autoriteiten zullen boetes uitschrijven aan toeristen die zich niet aan de regels houden.

Op vakantie naar Saudi-Arabië? Dat kan nu! /Getty Images

Naar buiten zonder sluier

Er worden 19 vergrijpen specifiek benoemd door de Saudische overheid. Zo mogen bezoekers zich niet te bloot of onfatsoenlijk kleden en dienen ze terughoudend te zijn in het uiten van affectie. Ze kunnen eveneens op de bon geslingerd voor het gooien van rommel op straat, spugen, springen in een rij, het maken van onwelgevallige gebaren, het tonen van provocatieve teksten of beelden en het maken van beeldmateriaal zonder toestemming. Ook het maken van muziek en in het bijzonder tijdens gebedstijden wordt niet gewaardeerd.

Voor buitenlandse vrouwen worden de strenge kledingvoorschriften iets versoepeld. Hierdoor mogen zij zich op straat begeven zonder de traditionele abaya die voor de lokale bevolking nog wel verplicht is. Betekent dit dat je in bikini over straat mag? Niet helemaal. Vrouwen dienen zich nog steeds op niet te wulpse wijze aan te kleden. Het bedekken van de schouders en de knieën is verplicht.

Even genieten van een pilsje op een terras zit er ook niet in want in het hele land is het nuttigen of bij je dragen van alcoholhoudende dranken verboden. Dit betekent dus wel dat je hier gegarandeerd geen dronken Britse toeristen zult tegenkomen. Tot slot dienen de vakantievierders zich tijdens de Ramadan aan te passen als het gaat om de tijden waarop gegeten en gedronken mag worden. De boetes variëren van 50 riyals (12 euro) tot 6000 riyals (1460 euro).

Het blijft verder onduidelijk of ongehuwde buitenlandse mannen en vrouwen een hotelkamer mogen delen. Maar het rijverbod voor vrouwen is opgeheven en het openbare entertainment, waaronder de ooit verboden bioscopen, floreren. Veel restaurants en cafés hebben fysieke barrières opgeheven, die mannen en vrouwen van elkaar scheidden en stoppen niet langer met het bedienen van klanten tijdens gebedstijden.

De hoofdstad Riyad is een moderne metropool /Getty Images

Nieuwe vakantiebestemming

Saudi-Arabië staat niet bepaald bekend als een vakantiebestemming. Sterker nog: visums werden tot recent vrijwel alleen verstrekt aan mensen die daadwerkelijk iets in het land te zoeken hadden. Hierdoor waren de meeste bezoekers moslimpelgrims of zakenmensen. Waarom nu ineens de grenzen open? De regering wil voor 2030 minder afhankelijk zijn van olieopbrengsten en zoekt naar nieuwe manieren om de staatskas te spekken. Dit om de economie toekomstbestendiger te maken en fluctuaties in de olieprijs op te kunnen vangen.

„Het openstellen van Saudi-Arabië voor internationale toeristen is een historisch moment voor ons land," vertelt Ahmed Al-Khateeb die de Saudische overheid vertegenwoordigt op het gebied van toerisme. Hij meent dat zijn land een onontdekte schat is met vele cultureel- en natuurerfgoed. „Bezoekers zullen versteld staan van de attracties die we te bieden hebben. Zo hebben we vijf plekken die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan, is er een levendige cultuur en kan je je vergapen aan adembenemende landschappen."

Wie als niet-moslim wel eens een kijkje wil nemen in de heilige steden Mekka en Medina komt echter nog steeds bedrogen uit. Deze twee bedevaartsoorden zijn nog steeds alleen toegankelijk voor bezoekers met een islamitische geloofsovertuiging.