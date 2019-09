Rotterdam denkt na over meldplicht trouwstoeten

De stad Rotterdam wil misschien een meldplicht invoeren voor trouwstoeten. Het zou een oplossing zijn voor de overlast die wordt veroorzaakt door de bruiloftsgasten die in auto’s door de stad razen en verkeersregels aan de laars lappen.

Dat schrijft NOS. „We denken erover om voorwaarden te stellen aan dit soort optochten, zoals die ook gelden voor demonstraties”, zegt burgemeester Aboutaleb. Een trouwstoet moet eerst aangemeld worden bij de gemeente, daarna zou een gesprek volgen zodat de gemeente een aanspreekpunt heeft voor wanneer ‘het mis gaat’.

Asociale verkeersgedrag

Vorige week liep een trouwstoet heftig af, toen een agent in elkaar werd geslagen door een bruiloftsgast, nadat deze hem had aangesproken over asociaal rijgedrag. De verdachte is volgens de Rotterdamse burgemeester nog altijd zoek.

In Antwerpen geldt al een meldingsplicht voor de optocht van bruiloftsgasten. Daar moeten de stoeten zes weken van tevoren gemeld worden. Ook kunnen er daar bestuurlijke boetes uitgeschreven worden. Of dit in Rotterdam ook het geval gaat worden, is nog niet duidelijk. Donderdag gaat de gemeenteraad om tafel zitten over de overlastbezorgende stoeten.