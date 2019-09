Remkes: geen trucs meer, uitstoot moet omlaag

„De tijd van juridische trucs en listen is voorbij’, zegt voorzitter Johan Remkes van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Om de te hoge uitstoot van stikstof te verminderen zijn maatregelen nodig die 'zoden aan de dijk zetten'. „De natuur moet herstellen en de uitstoot van stikstof moet omlaag."

Remkes presenteerde woensdag een eerste advies met voorstellen voor maatregelen op korte termijn. Een van de aanbevelingen is verlaging van de maximumsnelheid op veel plekken. „Dat scheelt in een klein land als Nederland echt maar heel weinig reistijd", zei Remkes.

Geschillen aan de kant

De oud-minister van de VVD schetste hoe de Nederlandse natuur door de hoge economische ambities in het gedrang is gekomen. Andere keuzes zijn nodig om te voorkomen dat het land vastloopt, zei hij. „Soms zijn scherpe keuzes nodig om ervoor te zorgen dat natuur en vooruitgang hand in hand gaan."

Hij roept dan ook politieke partijen op hun geschillen aan de kant te zetten om tot oplossingen te komen. „Men moet over de eigen schaduw heenstappen, gelet op de problematiek die er nu ligt", aldus de VVD-coryfee. Maar, voegt hij toe, „niet alle maatregelen hoeven structureel te zijn."

Ook luchtvaart en scheepvaart

De commissie verwacht in mei 2020 met een uitgebreider advies te komen. Daarin moeten ook sectoren als de luchtvaart en scheepvaart aan de orde komen. Maar Remkes wil op de lange termijn ook kijken naar hoe het Plan Aanpak Stikstof (PAS), waar de Raad van State eerder dit jaar een streep door zette, tot stand is gekomen. Hij wil 'lessen trekken' uit dat proces.

In mei oordeelde de Raad van State dat het PAS veel te vrijblijvend was en bepaalde natuurgebieden niet genoeg in bescherming nam. Remkes wil onderzoeken hoe het kon dat het PAS toch zo lang in stand werd gehouden. „Ik wist natuurlijk wel dat er in vrij brede kring twijfels bestonden over de houdbaarheid van dit systeem", aldus de voormalig minister.

Linkse partij blij met advies

De linkse oppositie in de Tweede Kamer is te spreken over de aanbevelingen van de commissie-Remkes over het stikstofbeleid. „Het lijkt wel of Remkes de verkiezingsprogramma’s van de afgelopen 25 jaar van GroenLinks voorleest", twittert Kamerlid Laura Bromet.

De PvdA vindt het belangrijk dat er een oplossing komt voor het stikstofprobleem en zegt het advies van de commissie Remkes goed te gaan bestuderen. Volgens SP'er Frank Futselaar oordeelt de commissie-Remkes 'echt snoeihard' over het stikstofbeleid van de overheid tot nu toe. „Actie is nu noodzakelijk", vindt ook hij.

Landbouw

De SGP daarentegen vindt dat de commissie te veel de nadruk legt op de landbouw. Terwijl Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren juist van mening is dat de veehouderij, „de grootste veroorzaker van verzuring in natuurgebieden, halfhartig wordt aangepakt."

De PVV vindt het onbegrijpelijk dat Remkes niet geadviseerd heeft de stikstofregels te versoepelen. „Nederland wordt verder op slot gezet", concludeert PVV-leider Geert Wilders. Forum voor Democratie stelt dat het 'stikstofverbod' van tafel moet. Remkes komt niet met een oplossing, maar met radicale plannen die op de korte termijn niets veranderen en op lange termijn de problemen alleen maar groter maken, vindt Forum-kopman Thierry Baudet.

Coalitie erkent noodzaak

Het kabinet en andere overheden zijn aan zet en moeten snel keuzes maken om de impasse te doorbreken die is ontstaan door de stikstofuitspraak, zegt landbouwminister Carola Schouten. Dat moet met 'spoed en urgentie' gebeuren, hoewel het geen makkelijke keuzes zullen zijn, aldus de bewindsvrouw.