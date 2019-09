Reisbureaus draaien overuren na failliet Thomas Cook

Na 178 jaar bestaan te hebben, ging begin deze week het reisbureau Thomas Cook failliet. Andere reisbureaus draaien daardoor overuren.

Door het faillissement zijn er 40.000 tot 50.000 Nederlandse klanten die nog niet vertrokken zijn naar het buitenland. Zij kunnen met behulp van de Stichting Garantiefonds Reisgelden op zoek naar een alternatief.

Herboeken

Dat alternatief kan bestaan uit het annuleren van de reis en dan geld terugkrijgen van de verzekeraar. Ook kan er gekeken worden naar het herboeken van de reis bij een ander reisbureau. En dat laatste gebeurt veel.

„Toen we hoorden dat Thomas Cook financieel onvermogen had gemeld bij SGR zijn wij meteen in de startblokken gesprongen. Wij hebben honderden van hun klanten geholpen, mensen die via ons geboekt hadden maar ook nieuwe klanten", vertelt directeur Frank Visch van Traveltroef in Gorinchem tegenover de NOS.

Veel fysieke reisbureauz

Maar niet alleen de kleine reisorganisaties merken een flinke toename. „Wij nemen heel veel klanten over van Thomas Cook," zegt een woordvoerder van D-Reizen. „Het is voor ons een voordeel dat wij veel fysieke reisbureaus hebben, want voor het omboeken hebben we allerlei documenten nodig en dat kan niet via de mail."