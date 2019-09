Recordaantal egels geteld tijdens het Egelweekend

De jaarlijkse telling tijdens het Egelweekend heeft een recordaantal egels in Nederland opgeleverd. Dit betekent overigens niet dat de egelpopulatie in ons land groeit, zo is donderdag naar buiten gebracht.

De Zoogdiervereniging en de Egelwerkgroep heeft 2019 uitgeroepen tot het jaar van de egel. Tijdens het Egelweekend riepen deze organisaties heel Nederland op om egels te tellen en dat door te geven. Dit hoeven niet specifiek egels te zijn die je tijdens dit weekend zag, maar mochten ook van eerder dit jaar zijn. In totaal werden er bijna 2100 beestjes geteld. Uit cijfers van de Egelwerkgroep blijkt dat de meeste in tuinen zaten.

Egel in je tuin

Zag je een egel in je tuin? Dan moest je dit doorgeven via de website van Jaarrond Tuintelling. Dit leidde tot 1385 meldingen van egels. De meeste meldingen kwamen uit Friesland. Maar ook in Zuid-Holland en Noord-Brabant werden veel egels gespot. Ruim honderd mensen maakten ook een melding van het feit dat ze er géén aantroffen in hun tuin: 112 mensen gaven een 'nulwaarneming' door.

Zag je een egel buiten de tuin? Dit moest je doorgeven via Waarneming.nl of Telmee.nl. Dit leidde nog eens tot 703 meldingen van egels. Helaas waren honderd hiervan beestjes die doodgereden aan waren getroffen. Volgens de Egelwerkgroep is het tellen van egels of het doorgeven van de nulwaarnemingen ook belangrijk voor het totaalplaatje. Nu kunnen bijvoorbeeld knelpunten worden vastgesteld, waarna er mogelijk maatregelen kunnen worden getroffen.

Egelpopulatie

Dat er dit een recordaantal egels is geteld in Nederland, betekent niet meteen dat het ook goed gaat met de egelpopulatie. Uit eerdere tellingen van het Netwerk Ecologische Monitoring bleek namelijk dat deze over de periode 1994 tot 2018 was afgenomen. Hoe het dit jaar met de beestjes gaat, is nog niet helemaal duidelijk. Dat er in 2019 een recordaantal egels is geteld, betekent nog niet direct dat de egelpopulatie ook is gegroeid. De Egelwerkgroep hoopt hier eind dit jaar meer over te kunnen zeggen.