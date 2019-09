PSV en Ajax spelen gelijk (1-1) in Eindhoven

De topper in de eredivisie tussen PSV en Ajax heeft geen winnaar opgeleverd. In Eindhoven eindigde het duel in 1-1.

PSV en Ajax blijven daardoor voorlopig ongeslagen. Beide clubs hebben na zes duels veertien punten. Nummer drie Vitesse staat ook op veertien punten, maar de Arnhemmers hadden daar een wedstrijd meer voor nodig.

Kansen gemist

Ajax had voor rust een overwicht en kreeg ook enkele kansen. Doelpunten bleven echter uit. Na de rust was het wel raak voor de Amsterdammers. Op aangeven van Dusan Tadic schoot Quincy Promes de bal in de 63e minuut achter doelman Jeroen Zoet.

De gelijkmaker kwam in de 77e minuut op naam van Donyell Malen. Voor de spits van PSV betekende het alweer zijn zevende doelpunt in de competitie dit seizoen.

Tevreden

Al met al was trainer Erik ten Hag van Ajax best tevreden over het gelijkspel. „We hebben hier twee keer op rij kansloos verloren", zei hij. „We werden steeds afgetroefd. Dat was nu zeker niet het geval. Wij hebben de wedstrijd gedicteerd. Alleen hadden we zorgvuldiger met de kansen moeten omspringen."

Ook trainer Mark van Bommel van PSV was tevreden met de uitslag van het duel. „Wij mogen blij zijn met een punt", zei hij. „Ajax begon goed, heel goed zelfs. Ze kregen ook een paar goede kansen en wij moesten ons herpakken. Dat hebben we gedaan want in de tweede helft begonnen wij ook goed. Als Ajax dan halverwege de tweede helft op voorsprong komt, dan is het mooi dat we nog gelijkspelen na zo'n druk programma."

Ajax speelt woensdag in Amsterdam tegen Fortuna Sittard de volgende wedstrijd in de eredivisie. PSV treft dezelfde avond FC Groningen in Eindhoven.