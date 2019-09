ProRail: meer ruimte om gevaren op stations tegen te gaan

Het wordt steeds drukker op stations en perrons, en die drukte brengt soms gevaarlijke situaties met zich mee. Daarom gaat ProRail alle stations analyseren, om de zogenoemde transfercapaciteit en transferveiligheid in kaart brengen. Daarna worden er mogelijk maatregelen genomen om de drukte tegen te gaan en de reiziger meer ruimte te geven.

Er wordt onder meer gekeken naar de verhouding van het aantal mensen dat in- en uitstapt, de breedte en lengte van de perrons en de ruimte in de hal. Het gaat met name om Utrecht Centraal (spoor 5 en 7), Schiphol (spoor 1 en 2) en Amsterdam Zuid (spoor 1, 2, 3 en 4). Dat meldt ProRail.

Meer ruimte

Er is goed nieuws voor de reizigers: er gaan meer treinen rijden. Maar de stations moeten die groei van zowel het aantal treinen als het aantal reizigers wel op kunnen vangen, dus wordt er gekeken of op sommige stations de perrons langer en breder gemaakt kunnen worden. Zo is ProRail overvolle perrons en ernstige ongelukken voor.

Daarnaast komen er mogelijk meer in- en uitgangen, extra (rol)trappen en tunneltjes. Het aantal incheckpaaltjes moet worden verhoogd, om ervoor te zorgen dat er daar geen opstoppingen ontstaan. Ook worden obstakels, zoals rookpalen en winkels, weggenomen.

Crowd control

Op de stations waar de nood het hoogst is, zoals Utrecht Centraal en Schiphol, wordt nu al aan crowd control gedaan. Dit is om te zorgen voor een betere spreiding op de perrons, om mensen zoveel mogelijk buiten de veiligheidszone te houden en om reizigers te ondersteunen in het in-/uitstapproces.

In de toekomst moet het voor reizigers ook duidelijker worden hoe ze het station moeten verlaten. 'Logische looplijnen' moeten daarvoor zorgen.