Pop-up museum WONDR: Instagram-walhalla of speeltuin voor volwassene?

In het interactieve speelparadijs WONDR, dat recent geopend is in Amsterdam, kan zo’n beetje alles. In de speeltuin voor volwassenen worden bezoekers gestimuleerd om hun creatieve brein te gebruiken hun zintuigen te prikkelen. Maar lukt dat nog wel als je ondertussen bezig bent met het perfecte plaatje voor Instagram?

Je ziet het steeds vaker: restaurants of cafés die hun plek zo Instagrammable mogelijk inrichten. Maar door de drang om perfecte foto’s te creëren, vergeten we soms om juist te voelen, ruiken en luisteren. Bij WONDR willen ze bezoekers stimuleren om al hun zintuigen te prikkelen en hun creatieve brein te activeren. Werkt dat, als je met een hele groep bezoekers staat te dringen voor een discobol? Lisa Vermeij nam voor Metro een kijkje.

Ook volwassenen moeten spelen

De eerste bezoeker die ik tegenkom is gelijk ook de jongste. De 28-jarige Zethra is net moeder geworden en heeft haar drie maanden oude zoontje Revin meegenomen. Ze wilde even weg zijn van de dagelijkse drukte. „Het idee van WONDR is dat je hier komt om te spelen en je dagelijkse beslommeringen en stress buiten de deur laat”, zegt Sarah Mendes, oprichter van de pop-up experience.

Mendes legt uit dat volwassenen tegenwoordig te veel bezig zijn met werk en sociale verplichtingen. Als je dan iets leuks gaat doen met vrienden dan is dat vaak een bezoekje aan een restaurant, bar of een avondje Netflix. „Juist voor volwassenen is het belangrijk om te spelen en creatief bezig te zijn. Kinderen spelen veel en denken daardoor minder in beperkingen.”

Van typemachine tot karaokebooth

Het speelparadijs telt vijftien unieke ruimtes die zijn ingericht door Nederlandse kunstenaars en allemaal een vorm van participatie bieden. Zo is er een gekleurde ruimte waarbij je je kunt verkleden en piano kunt spelen, een kamer met honderden discoballen waar je je zangtalent kan bewijzen in de karaokebooth, en in de schrijfkamer kun je op een ouderwetse typemachine je negatieve gedachtes van je afschrijven, om ze daarna door de papierversnipperaar te gooien.

Struikelen over selfies

Als ik de derde ruimte in wandel, struikel ik bijna over een bezoeker die druk bezig is met het maken van een foto. Dat gekleurde muurtje is slim gekozen, want die doet het inderdaad goed op een Instagram-feed, en ik begrijp waarom WONDR een Instagram-walhalla wordt genoemd. Toch vindt oprichter Sarah Mendes het jammer dat de focus te veel wordt gelegd op het maken van foto’s en het perfecte plaatje. „We hebben geen ramen, tassen moet je opbergen in de kluis en eigenlijk zouden we ook willen dat mensen hun telefoon wegdoen. Daarom hebben we de speciale foto-buttons aangebracht, zodat je met één druk op de knop een foto kunt maken en daarna weer in het moment kun zijn.”

Noem het kunst of noem het bizar

Halverwege de route kom ik terecht in een soort plastic tropische jungle. Mijn ogen worden blootgesteld aan gekleurde (nep)palmbomen, planten, flamingo’s en roze giraffen. Noem het kunst of noem het bizar. „Kijk daar loopt een aapje met een stukje chocolade!” zegt een van de bezoekers. Verschrikt kijk ik op. „Nee joh, dat is een grapje. Dat zeg ik altijd tegen mijn vriendin om haar aan het lachen te maken. Zo krijg je tenminste een spontane lach op de foto!”, zegt de 21-jarige Eline Hoeks, die geregeld fotoshoots houdt met haar vriendin. Of ze het dan niet erg vindt dat straks iedereen een foto met dezelfde achtergrond post? „Nee, ik vind het een uitdaging om ondanks dezelfde achtergrond een creatieve foto te maken. Alles gaat zo snel, daarom is het leuk om met foto’s een deel van je leven te laten zien.”

Eén van de laatste ruimtes is een soort grote ballenbak, die mij doet denken aan vroeger. En zoals je als kind in een speeltuin ook snel vrienden maakt, bots ik al gauw tegen de 21-jarige Laura aan. Ook zij is in haar nopjes. „In Barcelona ben ik ook al bij zo’n soort museum geweest. In een normaal museum kan ik me nooit focussen. Nu kan ik zelf ook nog eens ‘kunst’ maken.”

WONDR is 7 dagen per week geopend en een ticket voor de experience kost € 24,50. Bezoekers moeten voor hun bezoek een time-slot registreren.

Wat is een museum?

Kunnen we de pop-up experience eigenlijk wel vergelijken met een normaal museum? Volgens Kunsthistoricus Nathalie Maciesza van De Kunstmeisjes is het begrip museum nogal breed en complex. „Musea zijn instellingen waar kunst- en cultuurerfgoed onder andere bewaard, onderzocht en tentoongesteld wordt. Dat doet WONDR niet. Het lastige met het begrip ‘museum’ is dat het niet beschermd is. Iedereen kan zijn instelling een museum noemen.”

Maciesza legt uit dat we de laatste jaren worden overspoeld door beeldmateriaal. „In de Middeleeuwen had je als gemiddelde burger alleen wat glas-in-loodramen in de kerk om naar te kijken. Tegenwoordig zien en maken we per dag duizenden beelden. We leven in een beeldcultuur."