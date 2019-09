Politiechef Amsterdam onderbreekt vakantie om liquidaties

Politiechef Frank Paauw van Amsterdam heeft zijn vakantie onderbroken na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. Hij gaat vrijdag langs bij de rechercheteams die zich bezighouden met de liquidaties in de hoofdstad. Dat bevestigt zijn woordvoerder in De Telegraaf.

Naast de moord op de raadsman van kroongetuige Nabil B., vond dezelfde dag nog een fatale schietpartij plaats in Zuidoost. Daarbij kwam oud-profvoetballer Kevin Maynard om het leven.

Paauw besloot meteen terug te komen vanuit de Verenigde Staten toen hij hoorde dat Wiersum was doodgeschoten. Volgens de zegsman werken tientallen rechercheurs momenteel aan de twee zaken. Alle capaciteit is ingezet en er is extra hulp van andere politie-eenheden achter de hand voor het geval zich nieuwe incidenten voordoen.

Voortvluchtig

Het onderzoek naar de liquidatie van advocaat Derk Wiersum is ondertussen in volle gang. De schutter is nog altijd voortvluchtig en de politie kan nog geen nieuwe ontwikkelingen melden. Inmiddels zijn camerabeelden veiliggesteld, is met tientallen getuigen gesproken en uitgebreid forensisch onderzoek gedaan in de buurt.

In de straat in de Amsterdamse wijk Buitenveldert waar de advocaat woensdagochtend werd doodgeschoten, staat ook vrijdagmiddag weer een mobiele politiepost, waar bewoners terecht kunnen met vragen. De afgelopen dagen was hier veel aanloop.

Gezocht

De politie zoekt naar een slanke 16- tot 20-jarige man, van ongeveer 1,75 meter. Hij was in het zwart gekleed, met een hoodie. De schutter vluchtte te voet van de Imstenrade, waar Wiersum werd doodgeschoten, naar de Van Boshuizenstraat.