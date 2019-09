Politie vindt wietplantage door helibeelden Vuelta

Wielrennen en verboden middelen. Het is een combinatie die - helaas - veel besproken is in de wereld, maar niet eerder op deze manier.

De laatste kilometer tijdens etappe van afgelopen zaterdag in de Ronde van Spanje - gewonnen door Nikias Arndt - leende zich er namelijk perfect voor om vanuit de lucht te volgen. Maar terwijl de wielergekken vooral met de coureurs bezig waren, viel een enkeling iets anders op.

Igualada

Op een van de daken in de Catalaanse stad Igualada die door het beeld flitste waren opvallend veel planten te zien. Nou kan het zo zijn dat iemand graag planten op het plafond heeft, maar al snel hadden een aantal mensen door dat het niet de meest gewone planten waren.

Drie dagen nadat het peloton voorbij was geraasd, deed de politie een inval, waarbij het de veertig planten in beslag nam, zo weet het Catalaanse medium Ara. Er is niemand gearresteerd.

Vage regelgeving

Er kan nog wel een boete volgen, al zijn de regels in Spanje vaag opgesteld op dit gebied. Het kweken van cannabis voor eigen gebruik is niet verboden, maar er staat niet omschreven hoeveel iemand mag kweken voor eigen gebruik.