Politie heeft supersnelle wagens, maar kan ze niet allemaal gebruiken

Een docent van het Gerrit Komrij College in Winterswijk zit thuis omdat er tijdens de les dickpicks werden geprojecteerd in het klaslokaal. Leerlingen zijn in rep en roer. „Ik wil geen les meer van de docent", zegt een 13-jarige mavoscholiere zelfs. Dat meldt De Telegraaf.

Time-out

„De geruchten zijn duidelijk genoeg. En die wil ik niet ontkennen. De docent is niet geschorst. Er is een time-out zoals dat heet", zegt rector Sjef Lommen in de krant. „Leerlingen moeten zich veilig kunnen voelen in de schoolomgeving. Dat werd wel aangetast", licht hij toe. De school houdt verder de kaken stijf op elkaar. „Vanuit het oogpunt van privacy kan ik daar verder helemaal niets over vertellen", stelt Lommen.