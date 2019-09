Plantaardige eiwitten kunnen zorgen dat je langer leeft

Je eiwitten uit planten halen in plaats van dierlijke bronnen, kan ervoor zorgen dat je langer leeft. Dat is het resultaat van Japans onderzoek.

Wetenschappers hebben de afgelopen tijd heel wat mensen uit Japan gevolgd. Om precies te zijn werd 70.696 mensen in de gaten gehouden. De mannen en vrouwen waren gemiddeld 55 jaar en werden gemiddeld 18 jaar lang gevolgd.

Alle mensen die meewerkten aan het onderzoek, moesten een gedetailleerde vragenlijst over hun gezondheid en dieet invullen. Geen van hen had een medische geschiedenis waarin kanker of hart- en vaatziekten voorkwamen. In de 18 jaar dat de mensen werden gemonitord, overleden er 12.381 personen.

Veel data

Kortom, een flink onderzoek. In alle data werden ook leeftijd, geslacht, rookgedrag, hoeveel vet men binnenkreeg, het BMI, hoe actief iemand was en andere gedragingen meegenomen. Wat blijkt? De groep die de meeste eiwitten uit plantaardige voeding haalde, werd een stuk minder vaak ziek. In deze groep overleden er 27 procent minder mensen aan vaatziekten, 28 procent minder aan hartaandoeningen en 28 procent minder aan een beroerte.

Er wordt al langer aangenomen dat eiwitten uit planten gezonder zijn dan eiwitten uit rood vof bewerkt vlees. Tot nu toe was er nog geen bewijs gevonden om aan te tonen dat dierlijke eiwitten minder gezond zijn dan eiwitten uit bijvoorbeeld groenten en peulvruchten. De resultaten van dit onderzoek wijzen daar overigens niet direct op: in Japan worden de meeste eiwitten uit vis gehaald en niet uit rood vlees.

Meer groenten en vis

Wel is het zo dat de mensen die meer plantaardige eiwitten aten - denk aan spinazie, broccoli en peulvruchten - 13 procent minder kans hebben om vroeg te overlijden. „Ons onderzoek suggereert dat plantaardige eiwitten een positief effect hebben op de gezondheid", schrijft één van de auteurs in JAMA International Medicine. „Rood en bewerkt vlees vervangen door groenten of vis, kan voor een langer leven zorgen."