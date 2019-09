Patiëntgegevens Haga-ziekenhuis liggen op straat

Het Haga-ziekenhuis in Den Haag is opnieuw in opspraak geraakt door slordige omgang met gegevens met patiënten. Nadat eerder bleek dat tientallen medewerkers ongeoorloofd het dossier van realityster Samantha de Jong, ook wel bekend als Barbie, hadden bekeken, zijn nu gegevens van tientallen patiënten op straat komen te liggen. De patiëntgegevens werden gevonden in een winkelwagentje.

Omroep West schrijft dat de patiëntengegevens zijn gebruikt als boodschappenlijstje en vervolgens zijn blijven liggen in een winkelkarretje. Op de A4'tjes staan namen, geboortedata, en een omschrijving van de klachten waarmee de patiënten kampten en de medicatie die hij of zij daartegen gebruikt.

Geschokt

De woordvoerder van het Haga-ziekenhuis, Marnix Beekmans, zegt enorm geschrokken te zijn van het nieuws: „We zijn zeer geschokt, en dan druk ik me zachtjes uit." Hij geeft aan dat dit incident in ieder geval een staartje gaat krijgen: „We gaan direct een onderzoek instellen. Ook doen we aangifte bij de Autoriteit Persoonsgegevens, want dit is een lek."

Het is niet de eerste keer dat het Haga-ziekenhuis een flinke blunder maakt op het gebied van privacy. In 2018 kwam naar buiten dat 85 medewerkers ongeoorloofd in het patiëntendossier van Samantha de Jong, die op tv bekend is als Barbie, hadden gekeken. Het ziekenhuis nam toen maatregelen, maar afgelopen juli bleek de interne beveiliging alsnog niet op orde. Daarom kreeg het ziekenhuis een boete van 460.000 euro.