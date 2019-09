Passagiers cruise walgen van IJmuiden: 'Leek wel sociale woningbouw'

Passagiers van een Britse 'mystery cruise' zijn niet bepaald onder de indruk geraakt van het Nederlandse IJmuiden. Passagiers mopperden over hoe lelijk de plekken die ze bezoeken, waaronder IJmuiden, eigenlijk zijn.

Het idee achter de 'mystery cruise' is om mensen een aantal onontdekte pareltjes te laten zien. Maar erg tevreden zijn de passagiers van de luxe, elfdaagse boottocht van bijna 1600 euro niet.

IJmuiden

De Britse krant The Sun sprak met een aantal passagiers. Een van hen zegt: „Tot nu toe is het verschrikkelijk. We hebben het hele jaar gespaard en dan komen we op dit soort plekken terecht. Sommige passagiers hebben al gezegd dat ze de volgende stop niet eens maar van het schip afgaan. Ze willen gewoon dat het voorbij is."

Hij zegt dat men al na aankomst bij Great Yarmouth, een klein haringstadje, ontevreden was en ook Duinkerke vond hij 'interessant voor de geschiedenis maar niet bepaald een vakantiebestemming.' Over IJmuiden was hij zelfs nog minder te spreken: „Het was alsof we omringd werden door sociale woningbouw en goedkope winkels. Er zijn veel klachten geweest en de crew weet dat mensen niet tevreden zijn."

Martin Lister, die namens Fred. Olsen Cruise Lines onder meer verantwoordelijk is voor de route van de schepen, houdt het bij een kort en algemeen statement: „Meer dan de helft van onze gasten viert keer op keer met ons vakantie en een Mystery Cruise biedt de kans om nieuwe plekken te bezoeken."