Oud-directeur Slotervaart gaat schulden niet betalen

Ex-directeur Aysel Erbudak van het inmiddels gesloten Slotervaartziekenhuis in Amsterdam is niet van plan haar schuldeisers te betalen. Erbudak werd in 2015 persoonlijk failliet verklaard.

Erbudak noemt het in een interview met NRC een ‘principekwestie’. „Ik ga ze nooit van mijn leven betalen.”

‘Ten onrechte ontstaan’

De oud-directeur vindt de schulden niet terecht, vertelt ze aan de krant. „Ik heb vier à vijf schuldeisers, waaronder het Slotervaart, mijn voormalige callcenter dat ik zelf heb opgezet, de Belastingdienst en de Rabobank die mijn huis heeft moeten veilen. Die schuldeisers zijn grotendeels ten onrechte ontstaan en ik ga ze nooit van mijn leven betalen. Uit principe. Ik mag het niet zeggen, maar het zijn toch allemaal zakelijke crediteuren, geen personen.”

Erbudak, die jarenlang in het buitenland verbleef en nu weer in Nederland is, wordt ervan verdacht 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld te hebben verduisterd. Vanaf maandag staat zij hiervoor terecht, ook staat ze terecht voor valsheid in geschrifte. Volgens Erbudak zijn de verdenkingen mede ontstaan uit discriminatie. „Was me dit ook overkomen als ik oorspronkelijk blond haar en blauwe ogen had gehad?”

Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam sloot in 2015. /ANP

Veel ellende

Erbudak zat jarenlang in het bestuur van het Slotervaartziekenhuis en redde het ziekenhuis in 2006 met de inmiddels overleden vastgoedspeculant Jan Schram: de twee kochten het ziekenhuis en leende het 26 miljoen euro. NRC schrijft dat er een machtsstrijd ontstond nadat Schram overleed, waarna Erbudak werd ontslagen. Er volgden veel juridische procedures en Erbudak werd failliet verklaard.

Het OM stelt dat de ex-directeur zo’n 1 miljoen euro wegsluisde in 2008 en dat er ten onrechte een bedrag van 200.000 euro werd toegeëigend, dat eigenlijk van het ziekenhuis zou zijn. In 2015 bepaalde de rechter dat ze het ziekenhuis 1,7 miljoen euro moest terugbetalen. In het interview laat Erbudak weten dat het faillissement ‘veel ellende’ gecreëerd heeft.