Orkaan Lorenzo van categorie 5 op weg naar eilandengroep Azoren

Windsnelheden van 255 km per uur, golven van 10 tot 12 meter hoog en stevige buien. Categorie 5 orkaan Lorenzo is op weg naar eilandengroep de Azoren, waar de storm naar verwachting dinsdag of woensdag aankomt.

Met categorie 5 heeft Lorenzo de hoogst mogelijke categorie voor een tropische storm bereikt. Hoe sterk Lorenzo nog is als hij op de Azoren aankomt is niet bekend. Desalniettemin bereidt de eilandengroep zich voor op het ergste. Ramen en deuren worden dichtgetimmerd met planken, losliggende spullen worden opgeborgen in huizen en daken worden verstevigd.

Ongekend zwaar

Volgens het National Hurricane Center in Miami trekt de storm na het passeren van de Azoren in afgezwakte vorm verder richting het zuidwesten van Ierland. De orkaan kent nu windsnelheden tot 255 kilometer per uur. Volgens Weeronline is dat ongekend voor een orkaan zo ver in het oosten van de Atlantische Oceaan.