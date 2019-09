Orde van Advocaten noemt aanbod Bredase advocaat 'zeer moedig'

Een opmerkelijk geval in de Verenigde Staten: het bloed van een 25-jarige patiënt uit Rhode Island bleek opeens letterlijk blauw te zijn. Volgens het wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine was het blauwe bloed een zeldzame bijwerking van een pijnstillend medicijn, tegen kiespijn.

De vrouw had last van vermoeidheid en kortademigheid, dus ging ze naar de Spoedeisende Hulp. Toen de dokters haar onderzochten, bleek er meer aan de hand te zijn dan slechts vermoeidheid. Ze namen bloed af en haar bloed bleek, wonder boven wonder, blauw te zijn. De dokters zeggen dat de vrouw last had van 'cyanose', wat betekent dat ze er zelf ook blauwachtig uitzag.

Zeldzaam