'Opgepakte jongeren met bivakmutsen en vuurwapen speelden in clip'

De grootste herriestad van Nederland? Utrecht! De gemeente scoort het slechtst op geluidsoverlast, blijkt uit onderzoek naar omgevingslawaai van De Monitor en Pointer, vergeleken door KRO-NCRV.

Gemeenten zijn verplicht om iedere vijf jaar de geluidsbelasting in kaart te brengen. Het Europees Milieuagentschap verzamelt die cijfers. Daaruit blijkt dat 20 procent van de bewoners in Utrecht en omliggende gemeenten, zoals Nieuwegein en Houten, wordt blootgesteld aan niveaus van 55 tot 60 decibel per dag. Dat maakt Utrecht, in vergelijking met andere gemeenten, de meeste lawaaiige plek van Nederland.

De tweede plek is verrassend genoeg voor Hilversum. Je zou denken dat Amsterdam ergens hoog bovenaan staat, maar gek genoeg valt onze hoofdstad ergens in de middenmoot. Waar je naartoe moet verhuizen als je rustiger wil wonen? Almere. Daar wordt het minst geluidsoverlast gemeten. Ze zeggen niet voor niets: 'accepteren of naar Almere'...