Open monumentendag: ongegeneerd gluren op plekken van plezier

Aankomend weekend zetten honderden panden door het hele land de deuren open voor algemeen publiek tijdens de open monumentendag.

Een uitgelezen kans om eens te gluren achter deuren waar je normaal niet mag komen, en daar zitten veel bijzondere tussen.

Het Olympisch stadion, waar doorlopend rondleidingen te volgen zijn tijdens de open monumentendag.

Eigenlijk is het een verwarrende naam, aangezien het evenement jaarlijks beide dagen van het tweede weekend van september beslaat. Het woord monument draagt bovendien een wat stoffig imago met zich mee. Totaal onterecht, volgens Sabine David. „We moeten loskomen van dat idee van zware gotische kerken waar je vroeger op vakantie met je ouders mee naar binnen moest.”

Haar eigen huis is monumentaal en vorig jaar stelde ze haar deuren voor het eerst zelf open. „Ik kreeg oude dametjes over de vloer die 70 jaar geleden bijles kregen in mijn huis en nooit meer binnen waren geweest, maar ook mensen die langskwamen om hun nieuwsgierigheid te stillen. Die fietsten geregeld langs het pand en waren benieuwd hoe het er vanbinnen uitzag.” Inmiddels organiseert ze zelf mee in Edam – Volendam.

Een botter, meevaren is mogelijk

Juweeltjes

Dat Volendam dit jaar meedoet is redelijk bijzonder. David: „Afgelopen jaren viel monumentendag samen met de Volendamse kermis. Als je hier bekend bent, weet je dat er dan helemaal niets anders gebeurt. Winkels gaan dicht en Volendam dompelt zich onder.”

Interieur van de kerk van Beets

In het bekende vissersdorp is aankomend weekend genoeg te zien en doen. Zo varen de botters en kwakken het Markermeer op, en meevaren mag. Geen straf met het voorspelde mooie weer. Op de beroemde visafslag zitten dames van de kostuumgroep in vol ornaat om je alles te vertellen over de klederdracht en er zijn genoeg deuren open die normaliter gesloten zijn. „Daar zitten echt juweeltjes tussen”, vervolgt David enthousiast. „De kerk van Beets bijvoorbeeld, met prachtige schilderingen binnen.”

De Visafslag in Volendam.

Stempelkaart

Er is ieder jaar een thema en dit jaar zijn dat plekken van plezier. Zwembaden bijvoorbeeld, zoals De Papiermolen in Groningen waar na anderhalf jaar restauratie de schilderingen op de tribunes in ere zijn hersteld, tot aan monumentale kroegen en cafés. „Het is best lastig om de jeugd te betrekken”, zegt Joke Jongeling, die de coördinatie van de monumentendag in Weert voor haar rekening heeft. „Bij ons krijg je daarom een stempelkaart; heb je een volle kaart, dan krijg je wat leuks mee.” Stempels verdien je met oude spellen bij de verschillende locaties. Denk aan knikkeren, sjoelen, elastieken, of bijvoorbeeld zaklopen in meelzakken bij een molen. „Dat past dan weer mooi bij het karakter van dat monument.”

Café Casablanca

Plekken van plezier

Als we de Amsterdamse projectleider Caroline Bunnig vragen naar bijzondere locaties in de hoofdstad, brandt ze vurig los: „Bij plekken van plezier denkt iedereen in Amsterdam direct aan de wallen. Wij wilden iets veel leukers doen en bedachten allemaal plekken waar juist stedelingen plezier aan beleven. Groenvoorzieningen, sport, theater en sociëteiten bijvoorbeeld. Zo kan je een kijkje krijgen in de vrijmetselaarsloge en wist je dat Anne Frank in de Apollohal geschaatst heeft? Het Zuiderbad is echt fantastisch, als je daar nog nooit geweest bent, móet je er gewoon naartoe!”