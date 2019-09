Onvrede onder boeren groeit, 'dinsdag met tractors naar Den Haag'

De sfeer in de boerensector verandert. De houding ‘schouders eronder en gaan’ is omgeslagen in twijfel over het voortbestaan van het bedrijf.

Zes op de tien boeren twijfelt of ze verder willen boeren. De stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS) was voor velen de druppel. Voor vier op de tien boeren is stoppen bespreekbaar, mits er een goede financiële regeling komt. Het zijn resultaten die de NOS brengt naar aanleiding van een enquête onder lezers van vakblad Nieuwe Oogst, waar ruim 6000 boeren aan hebben meegedaan.

De cijfers klinken melkveehoudster Marije Klever (32) niet vreemd in de oren. Ze vindt de sfeer in de sector de afgelopen tijd veranderd. De positieve energie die jonge boeren hebben, wordt minder, ziet ze. „En boeren die rond de vijftig zijn, hebben minder motivatie om nog vijftien jaar door te gaan.”

Marije Klever nam twee jaar geleden een melkveebedrijf met honderd koeien over van haar ouders. „Mijn werk geeft heel veel voldoening."

Mark van den Oever (40) herkent dat beeld. De akkerbouwer en veehouder heeft naar aanleiding van de stalbezetting door dierenactivisten in Boxtel de Facebookgroep ‘Farmers Defence Force’ opgericht, een community met inmiddels 13.000 leden. Daarin wordt kritiek geuit over het gevoel dat ‘de landbouw de schuld krijgt van alles’.

Actie(s)

Naar aanleiding van het plan van D66 om de veestapel te halveren, besloot hij in de groep te pijlen of er animo is voor een boerenactie. Die was er en dus komt er dinsdag een eerste actie waarbij boeren naar het Malieveld gaan in Den Haag. Van den Oever verwacht tienduizend boeren, met tractors en vrachtwagens. Twijfel en verdriet heerst al jaren in de sector, zegt hij. „Nu is het kookpunt bereikt. We worden weggezet als milieucriminelen, terwijl boeren met volle overtuiging zorgdragen voor dieren en planten.”

Voormalig minister Johan Remkes presenteerde woensdag een rapport over de stikstofcrisis. Remkes adviseert onder meer om de veestapel verder in te krimpen. Iets wat beslist niet gaat gebeuren, zegt Van den Oever. „Als ze dat er door gaan drukken, komen er hele harde acties.”

Gras hakselen

Marije Klever is naast melkveehouder ook bestuurslid van Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de belangenbehartiger voor jonge boeren. Door haar functie ontmoet ze veel jonge boeren die het gevoel hebben dat ze in de steek worden gelaten. „Klimaat, waterkwaliteit, stikstof – steeds weer wordt gekeken naar de boeren. Terwijl we voedsel maken en dichtbij de natuur staan. Dat geeft een nare smaak.”

NAJK ondersteunt de boerenactie van volgende week, maar Klever weet niet of ze erbij zal zijn. „Het gras moet ook nog gehakseld worden.”