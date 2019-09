Onstuimig weekend met kans op eerste herfststorm

Pak Netflix, een dekentje en een grote mok thee er maar alvast bij. Dit weekend wordt het onstuimig weer, met zondag zelfs kans op de eerste herfststorm van het jaar.

De afgelopen dagen was het al duidelijk: de zomer is écht weg en de herfst heeft zijn intrede gedaan. Volop bewolking, regen en stevige winden hebben ervoor gezorgd dat regenjassen geen overbodige luxe zijn.

Windstoten

Zondag kan het weer een voorlopig hoogtepuntje krijgen: dan is er namelijk kans op de eerste herfststorm van het jaar. Volgens Weerplaza heeft dat te maken met een lagedrukgebied dat vanaf de Atlantische Oceaan via de Noordzee richting Denemarken gaat. Zondag passeert het lagedrukgebied en is er dus kans op storm met windstoten van meer dan 100 kilometer per uur.

Er is pas sprake van storm als er op tenminste één KNMI-station gemiddeld over een heel uur windkracht 9 wordt gemeten. De kans op het bereiken van de stormkracht is het grootste aan kust, op de Wadden en rond het IJsselmeer.