Omstreden documentaire over Michael Jackson wint Emmy

Nog nooit behaalde een film in de Nederlandse bioscopen zo'n hoge opbrengst! De nieuwe versie van de Lion King heeft binnen twee maanden een nieuw record gevestigd. De Disney-film haalde zo'n 28,2 miljoen euro op en is daarmee recordhouder Titanic uit 1997 (25,8 miljoen) ruimschoots gepasseerd.

Dat heeft distributeur Disney zaterdag bekendgemaakt. Op de derde en vierde plek staan Bohemian Rhapsody, de Queen-film uit 2018, en Bond-film Spectre uit 2015 (allebei ruim 20 miljoen euro). Qua bezoekersaantallen staat Lion King inmiddels op de zesde plek van best bezochte films in de Nederlandse bioscopen ooit, met ruim 2,8 miljoen verkochte kaartjes. In dit lijstje moet de Leeuwenkoning nog The Guns of Navarone (2,9 miljoen bezoekers), Gone with the Wind (3,1 miljoen), Turks Fruit (3,3 miljoen), Titanic (3,4 miljoen), Irma la Douce (3,6 miljoen) en The Sound of Music (3,9 miljoen) voor zich dulden.