NVM heeft regisseur nodig voor oplossen wooncrisis

Een van de twee mensen die dinsdagochtend in Den Haag werden neergestoken, is overleden. Dat maakte de politie dinsdag bekend.

Het andere slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Ook is het onbekend hoe het tweede slachtoffer er aan toe is.

De verdachte van de steekpartij is nog steeds voortvluchtig. Het gaat volgens de politie om een man van ongeveer 50 jaar. Het voorval vond kort na 10.00 uur plaats in de Paardenbergstraat, in de Schilderswijk. Het gebeurde in de buurt van een wijkcentrum.