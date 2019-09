Nooit meer een Tinder mismatch met type-dating

Met ‘MensTypes’ kun je in een oogopslag en/of op een Tinderfoto zien of iemand bij je past of niet. „Scheelt een hoop tijd, gedoe en ook verdriet.”

Mars of Venus

„Zie je die man daar aan komen lopen? Klein, gespierd en best wel ruig, dat is nou een echte Mars.” Ik zit met Monica Wardenaar, schrijfster van het boek ‘Jij past echt bij mij’, op een terras in het Haagse centrum en we geven onze ogen goed de kost. „Een Mars is vaak energiek, uitdagend en praat en beweegt snel.” Ze neemt een slok van haar Chai Latte en wijst naar een knappe vrouw die wat wegheeft van Jennifer Lopez. Een Venus-Mercurius. „Een sensueel, charmant type, dat onder andere de neiging heeft rommelig te zijn.” Toch handig om te weten als je smetvrees hebt.

Voorbijgangers passeren de revue en bij iedereen weet ze met haar amandelvormige bruine ogen meteen te spotten wat voor type het is. Van een Maan tot een Jupiter en een Mercurius, alle menstypes zijn vernoemd naar hemellichamen en hebben zo hun eigen karakter. Zo is pianist Wibi Soerjadi een zon, net als Michael Jackson. ,,Een zeldzaam type. Tenger en dromerig.” Ook Waylon en Elvis Presley zijn dezelfde types. Venus Mercurius, „pretoogjes, weleens problemen met hun gewicht en charismatisch, een beetje stout zelfs.”

Match maar geen klik

Het is wéér uit, hoorde ze vaak om haar heen. ‘Onze karakters verschilden te veel’. Wardenaar dook in de wereld van het enneagram van de zogenaamde essentietypes, bestudeerde grondig alle types en ging voor haar boek, waarin tientallen foto’s staan als hulpmiddel om te ontdekken wat voor type jij bent en wat bij je past, de straat op met haar camera. ,,Ik hoop mensen hiermee op een andere manier te leren kijken en zo een betere kans op een goede relatie te geven.”

Het menstype-kijken beperkt zich overigens niet tot real life. „Het kunnen inschatten van iemands karakter op basis van een foto is in onze digitale tijd onmisbaar geworden, je hebt vast weleens iemand naar rechts geswipet op Tinder waarmee je daarna een match had, maar uiteindelijk totaal geen klik mee bleek te hebben. Zeker als je dan veel tijd en energie in zo iemand steekt, nog voordat je er mee afspreekt en het aan den lijve ervaart, kan dat zonde zijn.”

Het grote voordeel van type-dating is dat je minder keuzestress hebt. ,,Je kunt gemakkelijk tien matches hebben, maar wat dan? Een kleiner aanbod maakt de keuze voor een echte date eenvoudiger. Het geeft ook meer zelfvertrouwen, omdat je beter weet waarom iemand wel of niet bij je past, en dat kan een hoop verdriet schelen.”

Herder of poedel

Of het zweverig is? Gedecideerd schudt ze haar hoofd, ,,Het is juist superconcreet. Vergelijk het met honden. We zien direct het verschil tussen een poedel en een herder en dit vertelt je meer over het karakter van deze twee honden. Bij een waakhond denken we meestal aan een herdershond, maar wil je liever een schoothondje dat je leuke strikjes in kunt doen, dan kies je eerder voor een poedel. Zo zijn ook verschillende types mensen te herkennen aan het uiterlijk en ook dan weet je meteen meer over het karakter.” Het is natuurlijk wel ‘zwart-wit en in grote lijnen’, beaamt ze. Er zullen ook heus wel hele waakzame poedels zijn, „maar zie het als een handig filter bij een eerste selectie.”

Met Monica Wardenaar op het terras, de plek bij uitstek om eens lekker types te kijken.

Haar eigen match was er al een kwart eeuw geleden. ,,Mijn man en ik zijn allebei types met Marskaraktereigenschappen. Deze types zijn ruimtenemend, actief en willen graag bepalen. Dan krijg je dus twee kapiteins op een schip, en dat is zo waardevol om te weten. Je hoeft nooit meer te denken: had-ie maar dit, deed-ie maar dat. We geven elkaar energie, kunnen urenlang op het strand hardlopen en verbouwen huizen samen, maar maken elkaar niet rustig. Als je dat weet, is dat prima en zoek je dat ook niet langer tevergeefs in elkaar.”

BZV

Vorig jaar schreef ze voor Televizier over Boer Zoekt Vrouw en de klik tussen Steffi en Roel zag ze meteen. „Ik word zo rustig van hem, zei Steffi. En dat klopt, want hij is een Saturnus en zij een Jupiter Maan en dat zijn deels elkaars tegenpolen.” De formule van BZV waar mensen schrijven op boeren die ze al hebben gezien en de boeren vervolgens selecteren op de foto’s en brief, is volgens haar een goede manier om je ideale partner te vinden. Beter dan bijvoorbeeld een programma als Married at First Sight, waarbij de wetenschap je match bepaalt. „Volgens mij matchen ze dan onder meer op persoonlijkheid, hobby’s en gezamenlijke interesses. Dat is natuurlijk ook belangrijk, maar ik denk dat als in de basis de karakters niet matchen, het uiteindelijk nooit gaat werken.”

Ze heeft al vele vriendinnen geholpen, lacht ze. „Dan appen ze een foto van een man en vragen ze: is dit mijn type?” Maar ook bijvoorbeeld met sollicitaties, ,,we leven in een ‘éven googelen’ tijd, dus je kunt vaak al van te voren weten hoe iemand eruit ziet en dan is het ook handig om te weten hoe je iemand kunt benaderen.” Iemand die een Saturnus-type is -slank, rechte houding, mooie jukbeenderen, in een notendop-, houdt bijvoorbeeld van praten, „stel dan veel vragen tijdens de sollicitatie.” Ook praktisch met interviews trouwens, verklapt ze met een knipoog. ,,Zo had ik ooit een afspraak met een journalist die een Jupiter Maan-type is en dus houdt van complimenten.” Leuke blouse heb je, zei ze, „En ik meende het ook nog, hoor! Maar dan is het ijs wel meteen gebroken.”

Ze kijkt tenslotte nog eens goed naar me. Jij bent een Mercurius Saturnus, besluit ze. „Daar past een Saturnus Mars goed bij, Barry Atsma bijvoorbeeld, of Jan Kooijman.” Al zijn die al bezet. Geen zorgen, „je mag me altijd een foto van een man appen!”

Nieuwe inzichten dankzij boek

In het boek ‘Jij past echt bij mij’ (uitgeverij BoekBizz) schrijft Monica Wardenaar over een nieuwe manier om te ontdekken of iemand de juiste partner voor je kan zijn. Het boek is een praktisch hulpmiddel voor singles en geeft een verfrissend nieuw inzicht in het vinden van de ideale partner. Door middel van drie simpele stappen leer je te zien of iemand een goede match voor je is.

'TypeDating' en 'Jij past echt bij mij' zijn gebaseerd op het enneagram van de essentietypes, waarbij je type wordt bepaald door je aangeboren natuur (je essentie) en niet door je aangeleerde gedrag (je persoonlijkheid) én de typologie van Menstypes. Hiermee kun je niet alleen aan het uiterlijk zien wat het karakter is van iemand, maar ook met wie je een echte klik zult hebben.

Door deze typologie krijg je een dieper inzicht in jezelf en in je relaties met anderen. Er zijn dertien menstypes: zeven klassieke en zes gecombineerde. Heel belangrijk is om eerst te weten wat voor type je zelf bent, „Daarna kun je kijken wie bij jou past. Wil je juist iemand die op jezelf lijkt, of je maximale aantrekking?” Je tegenpool dus, „het kan allebei geweldig goed werken, het ligt er aan waar je voor kiest.”