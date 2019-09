Nigel Barker: 'Beste Nederlandse seizoen ooit'

Metro sprak met fotograaf en jurylid Nigel Barker onder meer over Holland’s Next Top Model, zeitgeist-modellen en zijn allereerste topmodelcrush.

Eerste shoot

Hij is net terug van een rondje fitness in zijn Dog Pound gym in New York en vertelt vol energie over zowel de Nederlandse als Amerikaanse Next Top Model, waarin hij fotoraaf en jurylid is. In Amerika zijn ze bezig met het 25ste seizoen en hij zit er al bij vanaf seizoen twee, als langst zittende jurylid inmiddels, naast Tyra Banks. Zijn allereerste shoot was meteen een goede binnenkomer, lacht hij. ,,Alle modellen waren naakt, met bodypaint, inclusief Tyra... Dat was intense!”

Barker heeft net de opnames in Nederland erop zitten, ,,ik kan echt zeggen dat dit het beste seizoen in Nederland ooit is, de deelnemers zijn allemaal zo gedreven en werken er keihard voor.” De show is in meer dan 50 landen te zien en het concept is overal hetzelfde, maar toch onderscheidt Nederland zich van veel andere landen. ,,De modellen hier nemen het ontzettend serieus, dat zit in jullie cultuur. In veel andere landen lijkt het meer op een realityshow en gaat het meer om de fun en games.” Hij roemt de professionaliteit van medejuryleden Anna Nooshin en Kim Feenstra, ,,je merkt dat het mensen uit het vak zijn en ze het niet doen om er zelf mooi op te staan.” Tijdens de opnames was er echt wel eens discussie, ,,ze vochten soms om iemand erin te houden, bij wijze van spreken, zo betrokken zijn ze”, maar de sfeer bleef altijd goed, ,,het is erg fijn samenwerken met zulke topvrouwen.”

Met zijn gezin verbleef hij het grootste gedeelte van de opnames in Amsterdam, een stad waar zijn zoontje net als zijn vader fan van is geworden. ,,Hij zegt nu al dat hij hier later wil wonen, dat belooft nog wat.”

Models of influence

Barker, die elke dag berichten en foto’s van all over the world krijgt met altijd maar een vraag (,,you think Í can be a topmodel, Nigel?”), ziet hoe de modellenwereld is veranderd. De huidige ‘industry’ verschilt van dag en nacht met de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw bijvoorbeeld, waar alles heel nog heel seks, drugs & rock-n-roll was en waar designers en modehuizen zoek gingen naar hun muze en daarna vol trots ‘and excitement’ hét nieuwe gezicht aan de wereld presenteerden.

Nu zijn ‘wij’ het die de topmodellen van de toekomst bepalen via onze likes op hun Instagram en designers en modehuizen laten zich hier voor een groot deel door leiden in hun selectie. ‘Models of influence’ noemt hij het er schreef er een boek over. ,,De modellen van nu zijn niet alleen maar meer een knap gezichtje, maar reflecteren de zeitgeist van vandaag.”

Wie zijn lievelingsmodel nu is, vindt hij moeilijk kiezen, maar hij herinnert zich nog als de dag van gisteren het topmodel waarvan hij als tiener alle plaatjes uitknipte en zelfs een hele muur mee volplakte. Estelle... verzucht hij. Een Frans topmodel uit de vorige eeuw en die in 1990 ineens ‘van zijn muur kwam’. Barker was net begonnen als model en werd geboekt voor een strandshoot in Miami. ,,Drie keer raden wie uit de zee kwam en allerlei sexy Bondgirl-poses aannam... It was a véry lucky day!”

De mooiste baan van de wereld heeft hij volgens zijn vrienden, en zelf vindt hij dat eigenlijk ook wel, al blijft het natuurlijk wel werk. ,,Maar als ik soms thuiskom en tegen mijn vrouw zeg: oh schat, ik heb zo’n zware dag gehad... lacht ze me gewoon uit!” 25 jaar kent hij zijn eega, model Cristen Barker en het stel is al 20 jaar getrouwd. Gelukkig getrouwd ook en geen jaloers type, beaamt hij. Ze kent het wereldje en ze vertrouwt hem. ,,Ze vraagt nooit: wat ben je laat, waar was je? En wat is er allemaal precies gebeurd op de set?” In de verleiding kwam hij nooit, ,,Juist omdat dat vertrouwen zo sterk is, en ik ben gewoon nog steeds ongelooflijk verliefd op haar. Ze is prachtig.”

HNTM is vanaf nu elke maandag te zien op RTL5 om 20:30 uur.