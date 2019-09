Nieuwe tropische storm nadert de Bahama's

Als jij vroeger een pestkop was, of juist gepest werd, is de kans groot dat je kind in jouw voetstappen treedt. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Van 8.000 kinderen is achterhaald of ze de laatste maanden waren gepest of zelf hadden gepest. Een derde van de kinderen had daar inderdaad mee te maken gehad: een kwart pest, nog een kwart wórdt gepest en één op de zeven kinderen is zowel dader als slachtoffer. In twee derde van de gevallen is het genetisch bepaald of iemand wel of niet gepest wordt.

„Gedrag wordt sowieso grotendeels beïnvloedt door genen, maar dat iets wat je overkomt ook erfelijk kan zijn, is een wat opvallendere uitkomst”, zegt Elsje Van Bergen, assistent professor aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. „Kinderen die gepest worden zijn vaak de kwetsbare kinderen. Ze zijn onzeker, hebben weinig zelfvertrouwen en zijn daarom een makkelijk mikpunt. Maar ook andere eigenschappen spelen flink mee. Kinderen worden vaak gepest omdat ze overgewicht hebben of bijvoorbeeld een bril dragen. Allebei die factoren zijn erfelijk.”