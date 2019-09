Nieuw ontdekte sidderaal kan stroomschok geven van 860 volt

Er zijn twee nieuwe soorten sidderaal ontdekt in de Amazonedelta. Eén van de twee, Electrophorus voltai geheten, is in staat een stroomschok te geven van wel 860 volt.

Nog niet eerder werd er zo’n hoge voltage gemeten. Eerder stond 650 volt te boek als hoogst gemeten bij de zoetwatervissen.

Uiterlijke verschil minimaal

De andere ontdekte soort luistert naar de naam electrophorus varii. Deze bevindingen staan in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

In tegenstelling tot in wat in eerste instantie werd gedacht blijken er meer dan één sidderaal-soort, de de Electrophorus electricus, te leven in het Zuid-Amerikaanse Amazonebekken.

Wetenschappers kwamen achter bestaan van de twee nieuwe soort door 107 dna-monsters te onderzoeken. Het uiterlijke verschil tussen de soorten is minimaal.

Elektriciteit

Tegenover The Guardian lieten de onderzoekers weten: „De Electrophorus voltai, is de sterkste generator van bio-elektriciteit van het dierenrijk.” Zo was de sidderaal een inspiratiebron voor de uitvinding van de eerste batterij.

De zoetwatervissen kunnen ongeveer 2,5 meter lang worden. Ze gebruiken elektriciteit om te jagen, zichzelf te verdedigen en te navigeren.

Volgens de wetenschappers zijn de drie soorten geëvolueerd uit een hoofdsoort en zijn de voltai aangepast aan het leven in de hooglanden van het regenwoud. De varia leeft in del laaglanden en de electricus in het noordelijke deel van de Amazonedelta.

Weinig bekend

De vondst laat zien dat er nog steeds maar weinig bekend is over het natuurgebied. „Ondanks de impact van de mensheid op het regenwoud de afgelopen 50 jaar kunnen we nog steeds grote nieuwe vissoorten ontdekken”, zegt hoofdonderzoeker Carlos David de Santana. De onderzoeker benadrukt het grote belang de Amazone te beschermen tegen ontbossing en daarmee de vele bosbranden.