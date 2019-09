'Niet goed voorbereid op digitale verstoring'

Een hartverwarmende actie van de University of Tennessee footballclub voor een gepest jongetje. Het jochie werd gepest omdat hij zelf een footballshirt voor zijn favoriete club University of Tennessee had gemaakt. De footballclub hoorde hoe kapot het jongetje daarvan was en besloot hem een hart onder de riem te steken op een manier die het kind nooit zal vergeten.

De jonge basisschoolleerling was erg teleurgesteld dat hij geen t-shirt van zijn favoriete footballclub, University of Tennessee, had. Zijn docente probeerde hem gerust te stellen door te vertellen dat het dragen van een oranje shirt, de kleur van Tennessee, ook goed zou zijn. Het jongetje nam daar echter geen genoegen mee en bedacht een andere oplossing.

Knutselen