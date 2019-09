New York neemt strenge maatregelen tegen e-sigaretten met smaakjes

In de staat New York zijn gearomatiseerde e-sigaretten verboden voor kinderen onder de 18, maar ze voeren nog strengere regels in: de leeftijd gaat naar 21 jaar. Dit na verschillende sterfgevallen en longproblemen bij gebruikers.

Trump is bezig om een federaal verbod op de e-sigaretten in te voeren, maar de gouverneur van New York, Andrew Cuomo, heeft inmiddels al een emergency executive action ingelast om ervoor te zorgen dat de e-sigaretten niet meer verkocht worden.

„Vaping is gevaarlijk. Niemand kan zeggen dat vaping over een langere periode, waarbij je damp en chemicaliën tot diep in je longen inhaleert, gezond is", aldus Cuomo zondag volgens The New York Times. Hij zei dat hij de politie heeft opgedragen meer prioriteit te geven aan de controle op de verkoop van e-sigaretten aan jongeren.

„Fabrikanten van fruit- en snoep gearomatiseerde e-sigaretten richten zich opzettelijk en roekeloos op jonge mensen en vandaag nemen we de maatregel om daar een eind aan te maken”, zei hij in een verklaring.

„Gewetenloze winkels verkopen willens en wetens rookproducten voor minderjarige jongeren. Die retailers zijn zich er nu hopelijk van bewust dat we maatregelen nemen. Ze zullen worden gepakt en vervolgd als zij zich hier niet aan houden.”

Groot probleem

New York wordt na Michigan de tweede Amerikaanse staat die de verkoop van e-sigaretten aan jongeren tot 21 verbiedt. Het is de bedoeling dat die maatregel in november ingaat.

Onlangs noemde president Donald Trump vaping een groot probleem waar mogelijk zeer snel iets aan gedaan moet worden. In de VS worden honderden ademhalingsziektes toegeschreven aan het gebruik van e-sigaretten. Zes patiënten zijn overleden.