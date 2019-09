Nederlanders verbouwen massaal hun huis

Een nieuw huis kopen? Liever niet: anno 2019 kiezen steeds meer Nederlanders voor een verbouwing van hun huidige woning.

Op die manier kun je voor een lagere prijs genieten van een nieuw(er) huis. De grootste reden hiervoor ligt bij de torenhoge huizenprijzen, waardoor klus- en woonwinkels een topomzet draaien en de telefoon bij de aannemer roodgloeiend staat. Zit je er ook over na te denken om je woning te verbouwen in plaats van te verhuizen? Mooi, de redactie geeft je hieronder de huidige cijfers over verbouwingen in Nederland en heeft enkele tips voor je verzameld omtrent het verbouwen van je huis.

Veel meer geld uitgegeven

Uit cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw (het EIB) blijkt dat het aantal verbouwingen in Nederland de laatste jaren flink is gestegen. Zo gaven Nederlanders in 2014 nog ‘slechts’ 2,9 miljard euro uit aan verbouwingen, vier jaar later in 2018 was dit maar liefst 3 miljard meer. Met 5,9 miljard euro zien we dus een stijging van 103 procent. Volgens het EIB zijn er meerdere redenen waarom deze cijfers zo opvallend hoog zijn. Zo heeft de Nederlandse consument vandaag de dag meer en meer te besteden; economisch gezien gaat het namelijk aardig goed in Nederland. Dat geldt niet voor de Nederlandse huizenmarkt waar de prijzen hoog zijn en het aanbod gering is. Hierdoor wordt het dus veel interessanter om je extra spaargeld in je huidige woning te steken, zodat je er zelf meer plezier van gaat beleven en zodat je huis meer waard wordt. Denk goed na over een verbouwing en weet precies wat je wilt, zodat een verbouwing zo snel mogelijk kan gaan.

Meer winst voor bouwmarkten en woonwinkels

Ook de Nederlandse bouwmarkten en woonwinkels profiteren van het feit dat men hier steeds vaker kiest voor een verbouwing. In het eerste kwartaal van 2019 steeg de winst met 8,6 procent, blijkt uit onderzoek van de ABN Amro. Ook het CBS deed hier onderzoek naar waaruit blijkt dat dergelijke doe-het-zelf-winkels tot nu toe 8 procent meer verkopen dan in 2018. Meubelwinkels genieten van een stijging van 4,7 procent en tuincentra van 6,5 procent meer verkoop dan vorig jaar. Hierbij is het goed om te weten dat dergelijke cijfers redelijk relatief zijn. Kijken we namelijk naar dit soort cijfers van vòòr de crisis dan zien we dat er nog veel meer uitgegeven werd aan wonen en leven. In 2004 werd er bijvoorbeeld nog 16 procent meer uitgegeven aan bouwmarkten en woonwinkels. Toch is deze groei interessant genoeg om op de helft van dit jaar te benoemen. De verwachting is dat de cijfers alleen maar verder omhoog zullen gaan.

Waar moet je op letten?

Ben je ook van plan om te gaan verbouwen? Een verbouwing kan stressvol zijn, maar dat hoeft niet. Met de nodige voorbereiding kun je zo’n periode zo eenvoudig en soepel mogelijk laten verlopen. Check daarom de volgende stappen voordat je aan een verbouwing begint:

• Zorg dat het duidelijk is wat je wilt. Een verbouwing is over het algemeen meer dan even een extra muurtje plaatsen of slopen. Kies je bijvoorbeeld voor een trendy gietvloer van Van Hollandse Bodem? Houd er dan rekening mee dat de hele vloer eruit gaat. Fix dus ook direct een logeeradresje of maak van een andere ruimte in je woning een tijdelijke leefruimte.

• Weet van tevoren hoe je de verbouwing gaat betalen. Heb je gespaard voor de verbouwing of ben je van plan om te lenen of misschien zelfs een tweede hypotheek af te sluiten? Lees je goed in in de voor- en nadelen van verschillende soorten van financiering wanneer je geen spaargeld hebt.

Vergunningen

• Bekijk of je vergunningen nodig hebt om je verbouwing te realiseren. Over het algemeen kan een verbouwing vergunningvrij, maar controleer altijd voor de zekerheid of je toch geen vergunning nodig hebt om bijvoorbeeld je gevel te vervangen. Blijkt dat er eentje nodig is dan kan dit tot wel zes weken duren. Zorg er dus voor dat je dit op tijd checkt.

• Houd altijd rekening met extra kosten. Misschien moet je last minute een kraan huren of is er toch meer tijd nodig vanuit het bouwbedrijf om de gehele verbouwing te realiseren. Natuurlijk is het vooraf inschatten van de kosten altijd een goed idee, maar let hierbij altijd op dat dit kostenplaatje eventueel nóg iets hoger kan liggen. Blijkt uiteindelijk dat dit niet het geval is? Dan heb je mooi wat extra geld over.

• Tot slot is het aan te raden om je buren even op de hoogte te stellen van je verbouwingsplannen. Houd ze bijvoorbeeld wekelijks op de hoogte van de werkzaamheden of nodig ze uit op de koffie wanneer de verbouwing klaar is.