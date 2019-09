Nederlanders maken zich minder zorgen over aarde

Vergeleken met de inwoners van zo'n twintig andere landen verspreid over de wereld maken Nederlanders zich weinig zorgen over de aarde.

Glocalities

Dat blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksbureau Glocalities. Sinds 2014 peilt de instantie jaarlijks hoe erg inwoners van landen zich zorgen maken over de staat van de aarde. Hoewel de zorgen in Nederland stijgende zijn, lopen we nog altijd achter op de rest.

Overigens is de stelling zo geformuleerd dat het niet per se over huidige klimaatverandering hoeft te gaan. Het voorgelegde statement was: Ik maak me zorgen over de schade die mensen toebrengen aan de aarde."

Daarop konden mensen met verschillende gradaties van eens als antwoord geven. Daaruit kwam naar voren dat 65 procent van de mensen bezorgd is. Dit tegenover 77 procent als het gemiddelde van landen als Duitsland, China en de Verenigde Staten. Elf procent van de Nederlanders is helemaal niet bezorgd tegenover zes procent wereldwijd.

Toename

Overigens is het aantal dat zich zorgen maakt binnen Nederland wel stijgende. Vijf jaar terug lag dat percentage nog iets boven de vijftig procent.