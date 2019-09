Mysterieuze longaandoening door 'vapen' eist twaalfde leven in VS

Een patiënt in de Amerikaanse staat Mississippi die recent overleed aan een longaandoening zou de ziekte hebben opgelopen door elektrisch roken.

Volgens Amerikaanse media zou dit de twaalfde persoon wiens overlijden in verband lijkt te staan met vapen.

Minder onschuldig dan gedacht

De zorgelijke meldingen uit de VS hebben ertoe geleid dat regeringen maatregelen nemen tegen elektrisch roken. Zo is in de staat New York deze week een verbod op vullingen met zoete smaakjes zoals perzik van kracht geworden en heeft India de elektrische sigaret helemaal in de ban gedaan.

Het ministerie van Gezondheid van Mississippi heeft niet gezegd wie de patiënt was of wat die precies rookte met het apparaatje. Het is alleen bekendgemaakt dat de patiënt jonger dan 30 jaar was. Volgens een plaatselijke nieuwssite gaat het waarschijnlijk om een 27-jarige vrouw uit het noordoosten van de staat. In heel de VS zijn meer dan vijfhonderd mensen ziek door 'vaping'. Opvallend is dat de patiënten relatief jong zijn en dat de ziekte in korte tijd ernstige vormen kan aannemen.

Vapen het nieuwe roken?

Uit een rondvraag van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose is gebleken dat ook zes mensen in ons land symptomen vertoonden die met de longziekte in verband kunnen worden gebracht. Hoe de aandoening exact wordt veroorzaakt is nog niet bekend. Vermoed wordt dat een ingrediënt in de vulling de boosdoener is. Onderzoekers zijn echter nog niet in staat om een eenduidige oorzaak aan te wijzen. Mogelijk zouden e-sigaret-vullingen met mengsels van THC en vitamine E iets met de medische klachten te maken kunnen hebben.

Gebruikers maken zich vanwege de berichten ernstig zorgen. Deze schrik is ook te zien in de omzet van elektrische tabakswaren in de maand september. Deze daalden met zo'n 30 tot 40 procent. Branchevereniging Esigbond laat aan de NOS weten dat er echter weinig reden is tot paniek zolang gebruikers geen cannabisproducten roken met de e-sigaretten. Daarnaast benadrukken ze dat vapen nog altijd gezonder is dan het roken van reguliere tabak.

Het onderzoek naar de schadelijke effecten van elektrisch roken is inmiddels nog in volle gang. Wanneer er concrete conclusies over de dodelijke longaandoening naar buiten worden gebracht, is nog niet bekend.