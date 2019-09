Minister: documenten stint over hoofd gezien

Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen heeft woensdag twee documenten over remtests van de elektrische bolderkar stint alsnog naar de Tweede Kamer gestuurd. Door de 'veelheid aan documenten' had ze de stukken nog niet eerder gestuurd.

„Beide documenten zijn destijds over het hoofd gezien in de veelheid aan documenten", verklaart de minister in een brief aan de Kamer. Kamerleden hadden uitleg van de minister gevraagd omdat zij volgens RTL Nieuws de Kamer onvoldoende heeft geïnformeerd.

Oude eisen

De manier waarop werd getest of de stint wel aan alle eisen voldeed, was gebaseerd op oude eisen. De keurwijze werd pas later aangepast.

Documenten over de keurwijze had Van Nieuwenhuizen niet aan de Kamer gestuurd, maar de minister wijst erop dat zij in antwoorden op Kamervragen wel al op de tests was ingegaan. De Kamer vroeg na het ongeluk met de stint in Oss vorig jaar juist om alle relevante documenten over de elektrische bolderkar.

Parlement

RTL Nieuws kreeg de stukken begin september te zien. Van Nieuwenhuizen zag geen reden om de documenten toen alsnog naar het parlement te sturen, omdat de Tweede Kamer al „over de strekking van beide stukken was geïnformeerd."