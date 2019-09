‘Meldpunt voor eenzame jongeren hard nodig’

Het meldpunt moet eenzame jongeren in Nederland helpen vrienden te maken.

Woensdag 4 september om 19.00 uur wordt het landelijk meldpunt voor eenzame jongeren gelanceerd. Dat eenzaamheid onder jongeren een veelvoorkomend probleem is werd onlangs breed uitgemeten op social media.

Eind juli twitterde Naïda uit Nijmegen: „Ik zit elke dag alleen. Ik heb hooguit dertig minuten fysiotherapie. Zover mijn sociale leven. Werken, studeren, uitgaan, sporten gaat niet. Maar na negen jaar elke dag in mijn eentje..Ik wil een netwerk in #Nijmegen!”

Eenzame jongeren een plek bieden

Het was deze tweet waardoor Join Us uiteindelijk besloot de meldlijn sneller in het leven te roepen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het plan was er echter altijd al. „We vonden het belangrijk dat de reacties op deze tweet en de vele oproepjes die daarop volgden niet in het stof vergingen, maar voor langere tijd zouden blijven hangen”, zegt Jolanda van Gerwe, een van de initiatiefnemers van de stichting.

Daarnaast heeft de meldlijn als doel het in kaart brengen van eenzaamheid onder jongeren. „Daarmee hopen we gemeenten te wijzen op de urgentie van het probleem”, zegt van Gerwe.

Join us werd in 2016 opgericht. Zij biedt inmiddels vanaf acht locaties jongeren de mogelijkheid om eens in de twee weken samen te komen, waarbij ook begeleiders aanwezig zijn die ze kunnen helpen bij het maken van nieuwe vrienden.

Vrienden maken

Deze bijeenkomsten worden volgens van Gerwe drukbezocht. Zo ook door de 19-jarige Niels Essens uit Olland. „Ik was heel erg eenzaam en vond dat ik meer moest doen.” Via de gemeente hoorde hij van het bestaan van Join us. „Het eerste bezoek was heel spannend, maar gelukkig was het een fijne groep en vond niemand het echt raar dat ik niet veel zei.”

De stichting heeft dus zeker mensen geholpen. Toch zal het voor sommige jongeren die te maken hebben met eenzaamheid moeilijk blijven contact te zoeken. Zo geeft ook de 28-jarige Doortje Mennen uit Utrecht aan. „Eenzaamheid is nog steeds een taboe. Je zegt nou eenmaal niet snel dat je geen vrienden hebt, want dat vinden mensen je zielig.” De Utrechtse vervolgt het wel een mooi initiatief te vinden.

Geen bevredigend contact

Van Gerwe concludeert dat we als maatschappij nog steeds te kortzichtig zijn als het aankomt op eenzaamheid. „We zien niet in dat eenzaamheid niet alleen iets is dat speelt bij ouderen. Ook jongeren kunnen zich ondanks een studie of bijbaan alleen voelen.”

Zo hoeft het niet altijd zo te zijn dat ondanks dat er sprake is van enige vorm van sociaal contact, het ook het soort contact is waar de persoon in kwestie behoefte aan heeft. „Om maar even een simpel voorbeeld te geven: misschien praat jij graag over treinen, maar de persoon die je ontmoet heeft het liever over helikopters. Voor sommigen mensen is het dan moeilijk om een connectie te maken”, zegt van Gerwe.

Join Us heeft inmiddels elf locaties in Brabant. „Maar we krijgen aanmeldingen van jongeren door het hele land. Die jongeren kunnen we nu nog niet helpen.” Met de meldlijn hoopt van Gerwe daar verandering in te kunnen brengen.