'Meer duidelijkheid over levensbeëindiging bij kinderen'

Ouders en artsen van ernstig zieke kinderen willen meer duidelijkheid over regels voor beslissingen rond het levenseinde van kinderen tussen de één en twaalf jaar.

Voor kinderen onder een jaar en kinderen tussen de twaalf en zestien is er al een regeling voor. Zieke tieners mogen beslissen over hun behandeling en kunnen met hun ouders een euthanasieverzoek doen. Voor kinderen onder een jaar is er een mogelijkheid tot actieve levensbeëindiging. Voor kinderen tussen de één en twaalf jaar zijn er geen juridische mogelijkheden.

Uitzonderlijke situaties

In uitzonderlijke situaties zou actieve levensbeëindiging mogelijk moeten zijn, vinden de artsen en ouders. Daarvoor zouden per jaar vijf tot tien kinderen in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek onder leiding van hoogleraar Eduard Verhagen. Daarbij werd gekeken naar beslissingen rond het naderende einde van kinderen met een levensbedreigende ziekte.

Uit het onderzoek blijkt dat het gesprek tussen ouders en artsen over wensen en mogelijkheden bij een naderend einde van een kinderleven beter kan. Verder willen artsen meer duidelijkheid over en verruiming van de mogelijkheden om het lijden in de laatste periode te kunnen verlichten.