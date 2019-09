Meer 65-plussers werken: ‘Mijn verlangen om bezig te zijn blijft'

Er zijn steeds meer werkende 65-plussers: vorig jaar telde Nederland er 255.000. In 2003 waren dit er 75.000. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Zo staat Anne Marie Huitema (72) uit Soestdijk nog volop in het werkende leven. Begin dit jaar startte ze zelfs een eigen coachingsbedrijf. „Op mijn 59ste stopte ik met mijn werk als orthopedagoog, maar al snel besefte ik dat ik eigenlijk nog helemaal niet klaar was met werken.” Huitema begon met schilderen en van het een kwam het ander. Twaalf jaar lang gaf ze kunstexposities en workshops in Zuid-Frankrijk. „Ook dat werd na verloop van tijd minder, maar mijn verlangen om bezig te zijn bleef”, vertelt Huitema.

Een duidelijke missie

Via Facebook kwam Huitema in contact met een online coach bij wie ze cursussen begon te volgen. „Ik kwam erachter dat ik nog een duidelijke missie heb en waarom zou je dan stoppen met werken?” Toen haar dochter naar de Verenigde Staten verhuisde en vertelde over collega’s die tot ver na hun pensioen nog doorwerkte, werd het voor Huitema duidelijk. „Ik dacht: dat kan ik ook!” In januari van dit jaar startte ze haar bedrijf The Power of Creation op. Daarin combineert ze haar achtergrond als orthopedagoog met beeldende kunst.

Huitema behoort tot de 7 procent van 70-plussers in Nederland die nog betaald werk doen. In 2003 had nog maar 3 procent van hen betaald werk. Een stijgende lijn dus. Steeds meer mensen kiezen er dan ook voor om na hun pensioen door te werken. Vorig jaar werkte 16 procent van de 66-jarigen nog. Vijftien jaar eerder was dat nog 7 procent.

In eerste plaats heeft dat te maken met de vergrijzing. We worden steeds ouder en dus zijn er meer 65-plussers. Sinds 2003 nam het aantal 65-plussers zelfs met bijna de helft toe: van 2,1 miljoen naar 3,2 miljoen in 2018. Maar ook de AOW-leeftijd die sinds 2013 stapsgewijs is verhoogd tot 66 jaar in 2018, speelt een rol. In 2012 werd besloten dat AOW-leeftijd omhoog moet van 67. Sinds 1 januari 2013 wordt de AOW-leeftijd van 65 jaar geleidelijk verhoogd. Vorig jaar moesten mensen doorwerken tot 66 jaar, dit jaar is dat tot 66 jaar en 4 maanden en in 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Vorig jaar had 34 procent van de 65-jarigen betaald werk, in 2013 was dit 17 procent.

/CBS

‘Meer zelfregie verrijkt het leven’

Steeds meer mensen kiezen er dus voor om langer door te werken. En als dit niet uit noodzaak, maar een eigen keuze is, hoeft dat volgens arbeidspsycholoog Flores van Emmerik geen slechte ontwikkeling te zijn. Het hebben van perspectief en een rol van betekenis kunnen spelen kan heel goed zijn, zegt Van Emmerik. „Het geeft mensen een boost.”

De arbeidspsycholoog benadrukt dat het hebben van de keuze het leven zinvoller maakt. „Vroeger was het echt aftellen tot je pensioen, waarna je in een zwart gat viel. Dat men nu de mogelijkheid heeft zelf een keuze te maken en iets meer zelfregie te hebben, verrijkt het leven.”

‘Ouderen hebben nog veel te bieden’

En ook Huitema ziet dat zo. „Ik vind het soms lastig om te zien dat mensen zo snel met pensioen gaan”, zegt Huitema. „Hun wereld wordt veel kleiner en ze stoppen met zichzelf ontwikkelen. Ik zie dat vooral vrouwen zich opeens heel erg gaan focussen op kinderen en kleinkinderen en hun eigen leven laten voor wat het is. Zonde, want ook ouderen hebben vaak nog heel veel te bieden.”

Ook het soort werk is van belang. Een journalist kan misschien langer doorwerken dan bijvoorbeeld een bouwvakker. „Het feit dat steeds meer 65-plussers er zelf voor kiezen om langer door te werken zegt al genoeg.” Als ze het niet aan hadden gekund, zegt Van Emmerik, dan hadden ze het niet gedaan. „Het is niet de aard van het werk, maar de aard van de persoon die de keuze maakt.”

Huitema is voorlopig nog niet uitgewerkt, ook al speelt haar leeftijd soms wel een rol. „Zo’n bedrijf opzetten is ook wel eens heel vermoeiend en het is best lastig om vaak de oudste te zijn in een jong gezelschap. Daar word ik soms onzeker van”, geeft ze toe. „Maar zo lang ik nog een missie heb en in de flow zit, ga ik door.”