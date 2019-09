Marianne Thieme verlaat Tweede Kamer na 13 jaar

Marianne Thieme stapt op als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Op 8 oktober verlaat ze de Tweede Kamer, laat de partij zondag weten.

Thieme, een van de oprichters van de partij, zit sinds 2006 in de Kamer. Ze maakte haar vertrek bekend op een ledendag van de partij in het parlementsgebouw.

Ze zegt voor de zomer de knoop te hebben doorgehakt. „Afgelopen mei, na de 24e succesvolle verkiezing sinds onze oprichting, heb ik besloten dat het een goed moment is om het stokje over te dragen zodat er de komende anderhalf jaar, tot de volgende verkiezingen, kan worden gewerkt aan mijn opvolging." Eva van Esch, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Utrecht, neemt Thiemes plek in de Tweede Kamer over.

Andere manier

Thieme is naar eigen zeggen niet van plan helemaal van het toneel te verdwijnen. „Weet dat ik me voluit voor onze gezamenlijke idealen zal blijven inzetten, zij het buiten het parlement. Na zeventien jaar politiek leiderschap zal ik me binnen onze partij graag op een andere manier blijven inzetten."

Kamerlid Esther Ouwehand zal de fractie voorlopig leiden. Zij nam de afgelopen jaren al vaker waar voor Thieme, toen die met zwangerschapsverlof was en ook eind vorig jaar, toen Thieme ziek was.