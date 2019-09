Manager opgepakte vlogger 'erg geschrokken'

„We zijn erg geschrokken." Dat zegt Thomas Scherpenzeel van het bureau Managemen. Hij behartigt de zakelijke belangen van vlogger Ties Granzier.

De 20-jarige Limburgse YouTuber is dinsdag opgepakt op verboden gebied bij een terrein van de Amerikaanse luchtmacht. Granzier wilde met collega-vlogger Govert Sweep een filmpje maken bij het complex.

Nog geen contact

Scherpenzeel heeft nog geen contact gehad met zijn pupil en weet dus ook niet hoe het met hem gaat. Over de aanhouding wil hij niets zeggen. „Dat kan ook niet, want er is niets bekend, het is daar midden in de nacht. We hoorden het donderdagochtend in het nieuws. In het belang van de beide jongens wil ik wachten tot we er meer over weten."

Scherpenzeel wist dat Granzier in de Verenigde Staten was, maar wist niet waar hij precies mee bezig was. Het managementbureau gaat niet over de filmpjes die Granzier maakt en bemoeit zich niet met de inhoud, zegt Scherpenzeel. Granzier en Sweep hebben beiden honderdduizenden volgers op YouTube. Dat maakt ze ook commercieel interessant. Zo heeft Granzier zijn eigen merchandise, via de webshop DeTiesWinkel.nl.

Interview Amerikaans tv-station

Donderdagmiddag is er beeld vrijgegeven van een Amerikaans tv-station, dat Govert Sweep in de gevangenis videobelde. Hij vertelt tegen het station dat ze totaal geen kwade bedoelingen hadden. „We zagen ook veel andere mensen die kant op gaan. Achteraf gezien werkten die daar waarschijnlijk."

Wat de jongens te wachten staat, is nog niet duidelijk. Voor het illegaal betreden van een militaire basis in de staat Nevada staat een maximale straf van zes maanden, een boete van 500 dollar of zowel de boete als de celstraf.