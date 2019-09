Man die dorpsgenoot doodstak krijgt lagere straf

De vrouw van de agent die vrijdagmiddag in Rotterdam knock-out werd geslagen door een van de gasten in een trouwstoet, heeft een open brief geschreven. Daarin vraagt ze mensen die iets gezien hebben of die het voorval gefilmd hebben naar de politie te stappen. De dader van de mishandeling is namelijk nog niet gevonden. De politie Rotterdam publiceerde de brief op Facebook.

Ongemakkelijk

De moeder vertelt in de brief dat ze bij het kopen van een tweedehands piano via Marktplaats op een ongemakkelijke manier geconfronteerd werd met de mishandeling van haar man. Haar dochter spreekt namelijk vol bewondering over haar knock-out geslagen vader.