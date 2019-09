Man beschuldigd van diefstal: heeft iets anders in zijn broek

Een verdacht uitziende bobbel in de broek van de 47-jarige Steve Whitehurst zorgde ervoor dat winkelpersoneel hem aanzag voor een winkeldief. Terwijl hij helemaal niets had gestolen.

„Ik kan er niets aandoen dat ik gewoon een grote piemel heb", vertelt de Engelsman aan StokeonTrentlive. Het winkelpersoneel van de lokale Stoke-on-Trent beschuldigde hem ervan kleren gestolen te hebben. Ze vroegen hem zijn broek en onderbroek naar beneden te doen, om te bewijzen dat hij inderdaad niets gestolen had. Er bleef voor Whitehurst niets anders over dan daadwerkelijk zijn broek naar beneden te trekken.

'Ze wezen naar mijn kruis'

„Ik dacht dat ze een grapje maakten", vertelt de Engelsman. Hij had net voor aardig wat geld nieuwe kleren aangeschaft. „Ze bleven maar naar mijn kruis wijzen en ik bleef maar zeggen dat dat toch echt mijn penis was. Ze wilden me niet laten gaan, dus ik had geen andere keuze dan mijn broek naar beneden te trekken."

Hij vertelt dat het personeel niet stopte met beschuldigen. Dus vertrok Whitehurst met een mannelijke medewerker naar een pashokje, om daar te bewijzen dat hij écht niets gestolen had. „Ik ben wat aangekomen, dus mijn broek zit wat strakker, maar ik kan niet helpen dat ik zo gemaakt ben", zegt hij hulpeloos.

Vernederend

Maar zelfs het laten zien van zijn piemel was niet voldoende om weg te mogen. „Mensen vinden dit grappig, maar ik kan er echt niet om lachen. Ik vond het erg vernederend." De winkel in kwestie heeft inmiddels excuses aangeboden aan de man. Volgens een woordvoerder gedroeg Whitehurst zich erg verdacht, maar is er op geen moment gevraagd of hij zijn broek uit wilde trekken.