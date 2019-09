Lorenzo zwakt af naar categorie 2 maar groeit in omvang

Nu orkaan Lorenzo boven koeler oceaanwater trekt, neemt hij snel in kracht af. Maandag is Lorenzo afgezwakt tot categorie 2 met windstoten van 177 kilometer per uur en bevindt zich nu op minder dan 2000km van de Azoren.

Volgens de vooruitzichten trekt de orkaan woensdagochtend langs de Portugese archipel. Het tropische stormcomplex werd in de nacht van zaterdag op zondag de eerste categorie 5-orkaan ooit die zich in dit deel van het Atlantische bassin bevond.

Zorgen op Azoren

Het Amerikaanse National Hurricane Centre kondigde een orkaanwaarschuwing af voor de eilandengroep en laat daarnaast weten dat het gebied waar orkaanwinden gemeten worden is verdubbeld sinds zaterdag.

Hoewel Lorenzo boven zee blijft, zullen de inwoners van de Azoren zich wel moeten voorbereiden op extreme weersomstandigheden en heel veel regen. Vooral de eilanden Flores en Corvo, waar zo'n 4000 mensen wonen, krijgen te maken met de omstandigheden die levensgevaarlijk kunnen zijn. Er is risico op schade door harde wind, hoog water en modderstromen.

Er zijn eveneens orkaanwaarschuwingen uitgevaardigd voor de eilanden Faial, Pico, San Jorge, Graciosa en Terceira. Voor de oostelijke eilanden Sao Miguel en Santa Maria is de mildere tropische stormwaarschuwing van kracht.

Wat de gevolgen ook zullen zijn, Lorenzo zal in elk geval de geschiedenisboekjes ingaan als de meest oostelijke categorie 5-orkaan ooit. Die categorie 5-kracht wordt echter in rap tempo minder omdat het water van de Atlantische Oceaan in deze ongebruikelijke regio te koel is voor een orkaan om krachtig te blijven. En vanwege deze ongebruikelijke plek, volgt hij eveneens een zeer ongebruikelijk pad richting Europa.

Lorenzo gedraagt zich anders dan 'normale' orkanen /Freepik, Jelmer Visser

Minder kracht, meer oppervlakte

Lorenzo is wellicht in kracht afgenomen, maar is wel fors in omvang toegenomen. De Amerikaanse meteorologen benadrukken dat het gevaar hem voornamelijk zit in de grootte van het complex. Het gebied waar windsnelheden met orkaankracht worden gemeten is sinds zaterdag verdubbeld. Ook de verwachtte neerslaghoeveelheden kunnen voor behoorlijk wat problemen zorgen.

Het tropische stormcomplex trekt deze week verder in noordelijke richting waardoor hij verder zal afzwakken. Voorspeld wordt dat Lorenzo op donderdag zijn orkaankracht verliest en als een storm richting de Britse Eilanden trekt. Vermoed wordt dat het in Ierland en Schotland behoorlijk gaat spoken dit weekeinde.

De omstandigheden van Lorenzo lijken een beetje op die van orkaan Ophelia in oktober 2017. Dit was ook een zeer ongebruikelijke orkaan omdat hij zich zo oostelijk bevond. Ophelia is echter nooit krachtiger geweest dan categorie 3. In Ierland kwamen destijds drie mensen om het leven als gevolg van de posttropische storm.

Krijgen we er in Nederland nog wat mee te maken? Een beetje, zo aan de vooruitzichten te zien. Voor aankomend weekeinde is er regenachtig herfstweer voorspeld met maximumtemperaturen van een graad of 15 met een wind uit het westen. Harde wind? Windkracht 3, dus dat valt allemaal wel mee.