Longartsen maken zich zorgen over e-sigaret

In de Verenigde Staten zijn zes mensen overleden aan een mysterieuze longziekte. Artsen vermoeden dat e-sigaretten met een smaakje de boosdoener zijn geweest. In Nederland maken twee longartsen zich zorgen over deze ontwikkeling.

Tegen RTL Nieuws zeggen zij dat de Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) op dit moment inventariseert bij longartsen of er in Nederland ook mensen zijn die ziek zijn geworden.

Creatief met vloeistoffen

Is dat het geval, dan vindt longarts en antirook-activist Wanda Kanter dat de e-sigaret verboden moet worden. Collega-longarts Pauline Dekker valt haar bij. „Bij de gewone sigaret krijg je pas rond het 38e levensjaar de eerste problemen. De e-sigaret zorgt nu al voor de eerste doden.”

In een e-sigaret wordt een vloeistof verdampt die de gebruiker opzuigt. De vloeistof kan onder meer bestaan uit een smaakje, nicotine, THC of een oplosmiddel. Vapers zijn veelal creatief en maken zelf een vloeistof. Ze voegen dan bijvoorbeeld meer THC of CBD-olie toe.

Nieuwe inzichten

Volgens experts kunnen deze stofjes weleens de oorzaak zijn van de gevaren van de e-sigaret. Het oplosmiddel zou kunnen zorgen voor een vetlaagje aan de binnenkant van je longen, omdat je lichaam dat niet herkent kunnen ontstekingen in de longen ontstaan.

In de Verenigde Staten lijden meer dan 450 mensen aan de mysterieuze longziekte. De slachtoffers waren jong en kerngezond voordat zij klachten kregen. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) liet tegenover De Telegraaf weten dat hij in gesprek wil met de Amerikaanse keuringsdienst FDA. „Ik wil weten of er nieuwe inzichten zijn waarmee we in Nederland rekening moeten houden.”