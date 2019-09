Lees hier al Dagblad Metro van woensdag 11 september

De derde Nationale Veiligheidsadviseur van president Trump, John Bolton, is vertrokken. Trump heeft via Twitter laten weten dat hij het heel vaak niet eens was met de suggesties van Bolton en volgende week met een andere Veiligheidsadviseur komt.

Idee van wie?

Aanvankelijk werd aangenomen dat Trump Bolton had ontslagen, maar eerste gesprekken van The New York Times met Bolton geven een andere kijk op de zaak. Hij stelt dat het op zijn initiatief gebeurd is. Trump blijft echt volhouden dat hij Bolton heeft ontslagen met de mededeling dat diens diensten niet langer nodig zijn.