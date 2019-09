Landelijke Studentenvakbond opent DUO-meldpunt 

Zondag werd bekend dat Marianne Thieme, het gezicht van de Partij voor de Dieren, op 8 oktober de Tweede Kamer zal verlaten. Wie was zij en wat heeft ze betekend voor PvdD?

4472 dagen duurde het, de tijd van Thieme in de Tweede Kamer. Op 8 oktober is het voor haar tijd om een stapje terug te doen. Wat ze dan gaat doen en waarom ze precies uit de Kamer stapt? Dat is nog onduidelijk. Woensdag pas, in een interview met De Groene Amsterdammer, waar haar partner columnist is, zal ze dat bekend maken.

In 2002 wordt de Partij voor de Dieren opgericht door Ton Dekker, Lieke Keller en Thieme zelf. Sinds de begindagen is ze er dus bij. Eerst als grondlegger, toen als lijsttrekker en uiteindelijk, als de partij in 2006 de Kamer ingestemd wordt, als fractievoorzitter. In 2003 waagde de partij ook al een poging, maar toen werden er net niet genoeg zetels behaald. Toen het eenmaal wel lukte, in 2006, met twee zetels, was Nederland ook meteen het eerste land met zo’n partij in het parlement.