Lagerhuis blokkeert no-deal brexit en verkiezingen

Agenten in het Canadese Mississauga hielden afgelopen donderdag een 35-jarige man aan die dronken achter het stuur zat. Saillant detail; de man had net van een rechter te horen gekregen dat hij een jaar lang geen motorvoertuig mocht besturen en kwam van zijn eigen rechtszaak vandaan, meldt Canadian Press.

Dit is mijn uitspraak

Hij verscheen donderdag als verdachte voor de rechter vanwege een andere strafzaak waar hem een rijontzegging van een jaar werd opgelegd. Kennelijk had de dronken bestuurder niet in de gaten dat het rijverbod per direct in zou gaan of was hij niet erg onder de indruk van de uitspraak. Want bij het verlaten van het gebouw, stapte hij direct in zijn auto die in de buurt geparkeerd stond. De aanhouding die hierop volgde zou volgens de recherche enkele minuten hierna hebben plaatsgevonden.