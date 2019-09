Korting op Spotify nu ook voor studenten van mbo

Meerdere dierenorganisaties hebben een klacht ingediend over ‘valse voorlichting’ door Yvon Jaspers en kippenboer Mark in het KRO-NCRV programma Onze boerderij.

Een Dier Een Vriend, Animal Rights, Stichting Dierennood en Comité Dierennoodhulp zijn van mening dat de kijkers „een mooi verhaal vol leugens” kregen voorgeschoteld dat „volstrekt niet klopt met de realiteit”.

In de aflevering van 22 september loopt Jaspers met boer Mark door een scharrelstal en vraagt ze hem of de scharrelstal de slechtste situatie is voor kippen in Nederland. Dat is inderdaad het geval, zei hij. De organisaties zijn het oneens met deze uitspraak. Volgens hen zitten er nog altijd zes miljoen kippen in krappe kooien. Daarnaast zijn ze het ook oneens met het beeld dat wordt gecreëerd over de industrie. „Boer Mark heeft het over hele oude dames die in zijn stal zitten, terwijl de realiteit is dat leghennen na anderhalf tot twee jaar naar de slacht gaan op slechts een fractie van hun natuurlijke levensverwachting”, aldus de organisaties.