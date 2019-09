Koppel krijgt xtc-pillen bij bestelde kleding

Een extraatje bij je online bestelling is doorgaans een leuke bijkomstigheid. Tenzij het een enorme voorraad drugs betreft, zoals een stel uit Oostenrijk overkwam.

De twee zijn geen drugsdealers die via slinkse wegen hun voorraad wilden aanvullen. Het echtpaar uit Linz bestelde gewoon kleding bij een bedrijf in Nederland. Daar kregen ze 25.000 xtc-pillen met een waarde van ongeveer een half miljoen euro bij geleverd. De Oostenrijkse politie meldde maandag dat het pakket met de pillen eigenlijk voor Schotland was bestemd.

Politie ingeschakeld

De pakketten waren al enkele maanden geleden bij het Oostenrijkse paar afgegeven. Dat bracht het pakket met de pillen terug naar het postkantoor. De post schakelde de politie in. Die heeft achterhaald dat de xtc voor een adres in Schotland bestemd was. De persoon in Schotland die de pillen had besteld, is aangehouden.