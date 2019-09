Koningsdag dit jaar in Maastricht: 'Dit is echt een hoofdprijs'

Het Eurovisie Songfestival ging helaas aan hun neus voorbij, gelukkig krijgt Maastricht komend voorjaar nog wel een groot evenement. De Koning en zijn gezin komen zijn verjaardag namelijk vieren in de Limburgse hoofdstad.

Maastricht is ontzettend blij met de komst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. „Voor ons is dit echt een hoofdprijs", zegt burgemeester Annemarie Penn-te Strake. „De stad heeft alles in huis om de koninklijke familie een geweldige dag te bieden. Samen met alle Maastrichtenaren gaan wij er een feestelijke Koningsdag van maken. Het wordt uiteraard een feestje voor de koning, maar ook voor de stad."

Twee zielen

„We zijn een van de oudste steden van Nederland, maar ook met een van de jongste en meest internationale bevolking", licht Penn toe. Die twee „zielen" worden de basis onder het programma van die dag. „Een verhaal van innovatie en traditie, dat door alle Maastrichtenaren wordt verteld, dwars door alle lagen van de bevolking, en ongeacht de vele achtergronden van de bewoners."

Maastricht greep onlangs net naast het Eurovisiesongfestival. Dat werd toegewezen aan concurrent Rotterdam. „Als het gaat om het Eurovisiesongfestival zijn we een mooie tweede geworden. Je kunt die twee evenementen ook niet goed vergelijken, vind ik. Koningsdag staat er voor ons echt los van. Deze kans komt een keer langs en dan moet je hem pakken."

In de plannen voor het songfestival had Maastricht zijn historie en centrale ligging in Europa onderstreept. Het is echter niet zeker dat dit terug te zien is op Koningsdag. „Het zou zomaar kunnen dat we mooie elementen uit ons bidbook meenemen, maar dat moeten we nog bezien", aldus een woordvoerder van Maastricht.